На Європейській площі замість футбольного м'яча встановили емблему НАТО

Сьогодні, 24 травня, у центрі Києва на Європейській площі комунальні служби демонтували встановлений напередодні Європи в Україні і Польщі в 2012 році футбольний м'яч. Про це повідомляє 112.

М'яч розташовувався в самому центрі площі біля будівлі Українського дому.

За даними видання, замість м'яча в центрі Європейської площі була встановлена офіційна емблема НАТО.

Установка емблеми НАТО. Фото: 112

Зазначимо, що футбольний м'яч на Європейській площі в центрі Києва був встановлений у 2012 році до проведення Євро-2012.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові демонтували 30-метрову стелу Монумента Слави.

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