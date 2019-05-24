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24 травня 2019, пʼятниця, 12:20 27
Суспільство 2019-05-24T15:00:04+03:00
Українські Новини
На Європейській площі замість футбольного м'яча встановили емблему НАТО

На Європейській площі замість футбольного м'яча встановили емблему НАТО

Футбольний м'яч на Європейській площі. Фото: Киеввласть
Футбольний м'яч на Європейській площі. Фото: Киеввласть

Сьогодні, 24 травня, у центрі Києва на Європейській площі комунальні служби демонтували встановлений напередодні Європи в Україні і Польщі в 2012 році футбольний м'яч. Про це повідомляє 112.

М'яч розташовувався в самому центрі площі біля будівлі Українського дому.

За даними видання, замість м'яча в центрі Європейської площі була встановлена офіційна емблема НАТО.

Установка емблеми НАТО. Фото: 112Установка емблеми НАТО. Фото: 112

Зазначимо, що футбольний м'яч на Європейській площі в центрі Києва був встановлений у 2012 році до проведення Євро-2012.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові демонтували 30-метрову стелу Монумента Слави.

Такэже тролів в Києві біля Арки Дружби народів демонтують

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