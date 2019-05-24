На Європейській площі замість футбольного м'яча встановили емблему НАТО

Сьогодні, 24 травня, у центрі Києва на Європейській площі комунальні служби демонтували встановлений напередодні Європи в Україні і Польщі в 2012 році футбольний м'яч. Про це повідомляє 112.\r\nМ'яч розташовувався в самому центрі площі біля будівлі Українського дому.\r\nЗа даними видання, замість м'яча в центрі Європейської площі була встановлена офіційна емблема НАТО.\r\nУстановка емблеми НАТО. Фото: 112\r\nЗазначимо, що футбольний м'яч на Європейській площі в центрі Києва був встановлений у 2012 році до проведення Євро-2012.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львові демонтували 30-метрову стелу Монумента Слави.\r\nТакэже тролів в Києві біля Арки Дружби народів демонтують