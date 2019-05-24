Священний синод ПЦУ розпочав роботу за участю Єпіфанія і Філарета в Києві

Священний синод Православної церкви України розпочав роботу з участю предстоятеля Православної церкви, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, а також почесного патріарха ПЦУ Філарета в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби київської митрополії ПЦУ, передають Українські Новини.\r\nСинод проходить на території Національного заповідника "Софія Київська" під головуванням Єпіфанія.\r\nУ синоді беруть участь постійні члени: Філарет, митрополит Львівський Макарій і митрополит Вінницький і Барський Симеон, а також тимчасові: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Харківський і Хотинський Герман, архієпископ Вишгородський Агапіт і єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.\r\nТакож у Софії Київській відбулася церемонія інтронізації Єпіфанія.