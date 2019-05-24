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24 травня 2019, пʼятниця, 11:10 29
Політика 2019-05-24T11:20:17+03:00
Українські Новини
Священний синод ПЦУ розпочав роботу за участю Єпіфанія і Філарета в Києві

Священний синод ПЦУ розпочав роботу за участю Єпіфанія і Філарета в Києві

Священний синод Православної церкви України розпочав роботу з участю предстоятеля Православної церкви, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, а також почесного патріарха ПЦУ Філарета в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби київської митрополії ПЦУ, передають Українські Новини.

Синод проходить на території Національного заповідника "Софія Київська" під головуванням Єпіфанія.

У синоді беруть участь постійні члени: Філарет, митрополит Львівський Макарій і митрополит Вінницький і Барський Симеон, а також тимчасові: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Харківський і Хотинський Герман, архієпископ Вишгородський Агапіт ​​і єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон.

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.

Також у Софії Київській відбулася церемонія інтронізації Єпіфанія.

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