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24 мая 2019, пятница, 06:00 2827
Политика 2019-05-24T06:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится Священный синод Православной церкви Украины

Сегодня состоится Священный синод Православной церкви Украины

Синод. Фото: pappaspost.com
Синод. Фото: pappaspost.com

Священный синод Православной церкви Украины состоится 24 мая.

Об этом сообщают Українські Новини.

Сообщается также, что на синоде будут обсуждать конфликт в церкви, который произошел накануне.

Синод проведут на ул. Владимирская, 24, в "Софии Киевской", Доме митрополита.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля в Софии Киевской утвердили первый состав Синода ПЦУ.

До этого в Софии Киевской состоялась церемония интронизации Епифания.

Тем временем, в день интронизации митрополиту Киевскому Епифанию исполнилось 40 лет.

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