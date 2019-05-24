Сегодня состоится Священный синод Православной церкви Украины

Священный синод Православной церкви Украины состоится 24 мая.\r\nОб этом сообщают Українські Новини.\r\nСообщается также, что на синоде будут обсуждать конфликт в церкви, который произошел накануне.\r\nСинод проведут на ул. Владимирская, 24, в "Софии Киевской", Доме митрополита.\r\nКак сообщали Українські Новини, 5 февраля в Софии Киевской утвердили первый состав Синода ПЦУ.\r\nДо этого в Софии Киевской состоялась церемония интронизации Епифания.\r\nТем временем, в день интронизации митрополиту Киевскому Епифанию исполнилось 40 лет.