Сегодня состоится Священный синод Православной церкви Украины

Священный синод Православной церкви Украины состоится 24 мая.

Об этом сообщают Українські Новини.

Сообщается также, что на синоде будут обсуждать конфликт в церкви, который произошел накануне.

Синод проведут на ул. Владимирская, 24, в "Софии Киевской", Доме митрополита.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля в Софии Киевской утвердили первый состав Синода ПЦУ.

До этого в Софии Киевской состоялась церемония интронизации Епифания.

Тем временем, в день интронизации митрополиту Киевскому Епифанию исполнилось 40 лет.