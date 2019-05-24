НАБУ відкрило справу на депутата Ради Корнацького через землю в Криму

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування депутатом Верховної Ради Аркадієм Корнацьким (позафракційний) 20 земельних ділянок в аннексированном Росією Криму.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nСправу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).\r\nПри цьому, справу відкрито за заявою екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна.\r\nМова йде про можливе недекларування Корнацьким за 2015 рік 20 земельних ділянок на території кримського півострова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Корнацький вийшов з фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті.\r\nНардеп Корнацький як кандидат у президенти задекларував 48 земділянок, 14 будинків, готель і готівку.\r\nКорнацький винайшов швидкісну автомобільну дорогу і засіб екологічної безпеки для неї.\r\n \r\n \r\n