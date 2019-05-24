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24 травня 2019, пʼятниця, 11:06 36
Верховна Рада і партії 2019-05-24T11:11:07+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу на депутата Ради Корнацького через землю в Криму

НАБУ відкрило справу на депутата Ради Корнацького через землю в Криму

Корнацький Фото: inshe.tv
Корнацький Фото: inshe.tv

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування депутатом Верховної Ради Аркадієм Корнацьким (позафракційний) 20 земельних ділянок в аннексированном Росією Криму.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Справу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

При цьому, справу відкрито за заявою екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

Мова йде про можливе недекларування Корнацьким за 2015 рік 20 земельних ділянок на території кримського півострова.

Як повідомляли Українські Новини, Корнацький вийшов з фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті.

Нардеп Корнацький як кандидат у президенти задекларував 48 земділянок, 14 будинків, готель і готівку.

Корнацький винайшов швидкісну автомобільну дорогу і засіб екологічної безпеки для неї.

 

 

 

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