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24 травня 2019, пʼятниця, 10:39 17
Політика 2019-05-24T12:18:25+03:00
Українські Новини
Нищук вирішив балотуватися в Раду і готовий знову очолити Мінкультури

Нищук вирішив балотуватися в Раду і готовий знову очолити Мінкультури

Міністр культури Євген Нищук
Міністр культури Євген Нищук

Міністр культури Євген Нищук, якого Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого, вирішив балотуватися в депутати Верховної Ради і готовий знову стати міністром культури у разі такої пропозиції.

Про це він повідомив журналістам, відповідаючи на запитання Українських Новин.

"Очевидно, що я піду далі в політику. Я ще не визначився точно з ким, зараз ідуть політичні консультації. Я не можу зараз сказати, з ким я точно піду, якщо по лінії списків, або я піду сам - це складніше, тому що я діючий міністр, і я не можу працювати на будь-якому окрузі", - сказав він.

Нищук зазначив, що якщо це буде можливо, він готовий знову зайняти посаду міністра або голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності.

"У наступні 10-12 днів, я думаю, буде особисто для мене якась ясність", - додав він.

При цьому Нищук сказав, що в нього поки не було контактів із командою Президента Володимира Зеленського, оскільки, з його слів, зараз ідуть глобальні політичні процеси, і їм "поки не до культури".

Міністр зазначив, що йому буде прикро, якщо всі досягнення Міністерства культури при його каденції зійдуть нанівець.

Як повідомляли Українські Новини, Нищук отримав в два рази менше грошей у березні, ніж його держсекретар.

Нищук заробив у січні в два рази менше, ніж його держсекретар.

Нищук задекларував 563,9 тис. гривень доходів за 2016 рік, а за 2017 рік - 806,8 тис. гривень.

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