Нищук получил в два раза меньше денег в марте, чем его госсекретарь

Заработная плата министра культуры Евгения Нищука за март составила 52,6 тыс. гривен, его заместителей - от 41,8 тыс. до 52,4 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 95,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Нищуку за март, составила 52 604 гривны, из них должностной оклад - 9 600 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 1 440 гривен, надбавка за выслугу лет - 864 гривны, надбавка за интенсивность труда - 9 600 гривен, командировочные - 14 630 гривен, премия - 15 200 гривен, индексация - 1 270 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 11 072 гривны.

Фактическая сумма, полученная министром, составила 41 532 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Светланы Фоменко составила 52,4 тыс. гривен, заместителей Тамары Мазур - 47,5 тыс. гривен, Юрия Рыбачука - 41,8 тыс. гривен и госсекретаря Ростислава Карандеева - 95,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нищук заработал в январе в два раза меньше, чем его госсекретарь.

Нищук задекларировал 563,9 тыс. гривен доходов за 2016 год, а за 2017 год - 806,8 тыс. гривен.

, Нищук задекларировал 811 тыс. гривен доходов за 2018 год.