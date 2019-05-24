Раді пропонують заборонити утримання дельфінів та інших морських тварин у неволі

У парламенті з`явилась іще одна зоозахисна ініціатива - депутат Верховної Ради Олександр Сугоняко (фракція "Блок Петра Порошенка") пропонує Верховній Раді заборонити утримання в неволі або напіввільних умовах морських ссавців (дельфінів, китів, білуг, морських котиків, моржів).

Відповідний законопроект №10316 зареєстровано в парламенті 21 травня, передають Українські Новини.

Депутат пропонує заборонити утримання в неволі дельфінів, китів, білуг, морських котиків, моржів, ввезення та вивезення з території України цих морських ссавців, а також їх біоматеріалів.

Також пропонується накласти заборону на видобуток, спеціальне використання (вилучення з природного середовища існування) для будь-яких цілей дельфіна-білобочки звичайного, чорноморської афаліни, звичайної морської свині.

Поповнення зоологічних колекцій деякими морськими ссавцями (дельфінами, китами, білугами, морськими котиками, моржами) пропонується заборонити, за винятком випадків необхідності утримання в спеціалізованих реабілітаційних центрах для повернення в природне середовище або довічного утримання після реабілітації у зв'язку з неможливістю самостійного проживання в середовищі існування.

Реабілітація допускається виключно в напіввільних умовах по відношенню до морських ссавців, що містяться в неволі, або після набуття чинності заборони на їхнє утримання в неволі.

Згідно з положеннями документа, за ввезення на територію України та вивезення з її території деяких видів морських ссавців (дельфінів, китів, білуг, морських котиків, моржів) та їхніх біоматеріалів (сперми, ембріонів) встановлюється штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 - 3 400 гривень) з конфіскацією тварин і біоматеріалів.

За придбання, збут або розмноження морських ссавців (дельфінів, китів, білуг, морських котиків, моржів), а також придбання, збут їхніх біоматеріалів пропонується встановити штраф у розмірі від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів (1 700 - 4 250 гривень) з конфіскацією тварин і біоматеріалів.

Штраф за видобуток дельфіна-білобочки звичайного, чорноморської афаліни, звичайної морської свині пропонується встановити на рівні від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів (1 700 - 8 500 гривень) із конфіскацією тварин.

Крім того, за виловлювання морських ссавців, у разі прийняття законопроекту, може бути застосоване обмеження волі на строк до 4 років.

Як повідомляли Українськi Новини, Верховний Суд постановив, що міжнародні зоозахисних організацій мають право ініціювати судову заборону діяльності дельфінаріїв в Україні.

Тим часом вчені з'ясували, що дельфіни починають впізнавати себе в дзеркалі раніше за маленьких детей.

У 2017 році у Києві демонтували скандальний дельфінарій.