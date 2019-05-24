Вночі під Києвом зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є постраждалі

Сьогодні вночі, 24 травня, на Бориспільській трасі під Києвом зіткнулися мікроавтобус Mercedes Viano і фура Renault Magnum. Постраждала одна людина. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що ДТП сталася близько опівночі на Бориспільській трасі.

Наголошується, що мікроавтобус Mercedes Viano і вантажівка Renault Magnum рухалися у бік Києва. За словами водія Mercedes, він збирався обганяти фуру, однак не встиг зреагувати на зміну швидкості вантажівки і врізався в нього. Після цього мікроавтобус все-таки обігнав Renault і зупинився.

За даними видання, в результаті аварії поверхневі травми отримав водій Mercedes, у якого виявилося розбите обличчя. Однак і він відмовився від госпіталізації. На місці події працював один екіпаж патрульної поліції. Тепер правоохоронцям належить розібратися в причинах аварії, що сталася.

Як повідомляли Українські Новини, водій легковика помер дорогою в лікарню від зіткнення з самоскидом під Києвом.

Тим часом, в Україні збільшилася кількість ДТП: кількість загиблих в аваріях зросла на 10%.