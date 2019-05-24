У ДР Конго завершилася 9 ротація українського національного миротворчого контингенту місії ООН

Понад 7 місяців 250 військовослужбовців Збройних Сил України зі складу чергової, 9 ротації, виконували завдання під егідою Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго у складі військового контингенту. За цей час для особового складу 18 окремого вертолітного загону такі фрази, як "доставка вантажів на Кахолохоло", "передислокація особового складу з Кітчанги на Люберо", "розвідка в районі Бені", "бойове застосування на Семулікі", "медична евакуація з Каманго" та десятки інших словосполучень стали означати просто черговий льотний день. І хоча для українських воїнів ці завдання - майже рутина, решта світу із захопленням спостерігає за майстерністю наших професіоналів.

Одне з останніх завдань перед поверненням на Батьківщину українські екіпажі відпрацювали з черговим рекордним результатом: Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго терміново знадобилось облаштувати новий опорний пункт поблизу селища Лукветі. Пара Мі-8 під прикриттям Мі-24 українського національного контингенту здійснила передислокацію військовослужбовців збройних Сил Індії разом із озброєнням, будматеріалами, продовольством та всім необхідним майном у найкоротші терміни. В результаті, завдяки бездоганній злагодженості дій військових з різних куточків планети, на місці, де зранку була лише висока трава, вже до обіду стояв табір.

Коли в радіопереговорах диспетчер місцевого аеропорту вітається з українським екіпажем словами "Слава Україні", коли південноафриканські льотчики, у яких завершується ротація, приходять попрощатись з українськими колегами зі сльозами на очах, коли абсолютно незнайомий танзанійський спецпризначенець зустрічаючи людину з синьо-жовтим прапорцем на плечі радіє так, наче зустрів старого друга, це сприймається, як ввічливість та гостинність іноземних колег. Безумовно, це вони і є, але є ще дещо.

Можливо, те, що диспетчер аеропорту не з чуток знає, що якщо льотне завдання взагалі можливо виконати, то українці його виконають. Можливо, те, що саме пара українських Мі-24 є незмінними янголами-охоронцями південноафриканських екіпажів у найнебезпечніших куточках неспокійної країни. А може це саме український екіпаж Мі-8 витягнув танзанійський підрозділ після виконання небезпечного завдання прямо з серця джунглів. Напевне, все разом.

За сім місяців 9 ротацією 18 окремого вертолітного загону виконано майже дві з половиною тисячі польотів, проведено понад 2,2 тис годин у повітрі, перевезено 7336 пасажирів та 537 тон вантажів, відпрацьовано 191 завдання з вогневого ураження цілей противника. Ці сухі цифри - це величезне навантаження, як на льотний склад, так і на наземний компонент контингенту, але кожна з них - це внесок у позитивний імідж країни, як сильного союзника, важливого контрибютора світової безпеки, надійного партнера.

Для участі в міжнародних місіях ООН з підтримання миру та безпеки кожна країна надсилає своїх кращих дочок і синів, щоб ті гідно представили свою Батьківщину на міжнародній арені. В середовищі з такою концентрацією професіоналів найвищого гатунку надзвичайно важко заробити авторитет якомусь окремому національному контингенту. Проте українці з цим впорались.

Спеціально для Українських Новин, помічник командира загону по зв'язках із засобами масової інформації, к-н Андрій Остапюк, фото - автора.