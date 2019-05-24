підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 травня 2019, пʼятниця, 06:00 42
Політика 2019-05-24T09:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться Священний синод Православної церкви України

Сьогодні відбудеться Священний синод Православної церкви України

Синод. Фото: pappaspost.com
Синод. Фото: pappaspost.com

Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня.

Про це повідомляють Українські Новини.

Повідомляється також, що на синоді будуть обговорювати конфлікт в церкві, який відбувся напередодні.

Синод проведуть на вул. Володимирська, 24, у "Софії Київській", Будинку митрополита.

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.

Також у Софії Київській відбулася церемонія інтронізації Єпіфанія.

Тим часом, в день інтронізації митрополиту Київському Єпіфанію виповнилося 40 років.

Більше новин про: Синод ПЦУ священний синод

Архів
Новини
МВФ продовжить співпрацю з Україною після виборів Ради і призначення Кабміну 09:06
Заяву Портнова про відмивання грошей Порошенком зареєстрували в ГБР 08:44
Глава АП Богдан заперечує зв'язок команди Зеленського з екс-головою СБУ Хорошковським 08:21
Photo by Andrii Ostapiuk
У ДР Конго завершилася 9 ротація українського національного миротворчого контингенту місії ООН 08:01 Фото
На Донбасі бойовики 11 раз обстріляли позиції ЗСУ і втратили двох "бійців" 08:00
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
САП завела справу на екс-президента Порошенка 16:53
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok