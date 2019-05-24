Сьогодні відбудеться Священний синод Православної церкви України

Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня.

Про це повідомляють Українські Новини.

Повідомляється також, що на синоді будуть обговорювати конфлікт в церкві, який відбувся напередодні.

Синод проведуть на вул. Володимирська, 24, у "Софії Київській", Будинку митрополита.

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.

Також у Софії Київській відбулася церемонія інтронізації Єпіфанія.

Тим часом, в день інтронізації митрополиту Київському Єпіфанію виповнилося 40 років.