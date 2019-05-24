Сьогодні відбудеться Священний синод Православної церкви України

Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня.\r\nПро це повідомляють Українські Новини.\r\nПовідомляється також, що на синоді будуть обговорювати конфлікт в церкві, який відбувся напередодні.\r\nСинод проведуть на вул. Володимирська, 24, у "Софії Київській", Будинку митрополита.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.\r\nТакож у Софії Київській відбулася церемонія інтронізації Єпіфанія.\r\nТим часом, в день інтронізації митрополиту Київському Єпіфанію виповнилося 40 років.