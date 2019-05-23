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23 травня 2019, четвер, 22:20 9
Силові структури 2019-05-23T22:28:14+03:00
Українські Новини
Відео дня: "Чорні берети" відзначили День морської піхоти роликом видовищних тренувань

Відео дня: "Чорні берети" відзначили День морської піхоти роликом видовищних тренувань

Сьогодні, 23 травня, в Україні святкується День морської піхоти.

Відповідне відео на честь свята опублікувала Операція об'єднаних сил на YouTube-каналі.

На сторінці Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook також опубліковано привітання начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил з Днем морської піхоти Руслана Хомчака.

"Шановні бойові друзі! Щиро вітаю вас з професійним святом! Морська піхота України - є унікальною за своїм завданням і можливостям складової української армії, яка властива тільки потужним арміям світу. Незважаючи на всі труднощі, в короткий час були відновлені і створені нові бригади та підрозділи, надійшло нове озброєння і техніка, в боях з російським агресором змужніла нова формація українських командирів, вільних від імперських духовних скрепів, почалося співробітництво з нашими союзниками і партнерами. І тому сьогодні морська піхота України є потужним і надійним інструментом відсічі ворогу", - сказано в привітанні.

Також Хомчак висловив всьому особовому складу та ветеранам морської піхоти України щиру подяку за самовіддану службу українському народові, вірність військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання в будь-яких умовах.

День морської піхоти - професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, який відзначається щорічно 23 травня.

Свято засновано в 2014 році, і в 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Діюча дата святкування 23 травня встановлена від 2018 Указом Президента України № 145/2018 "Про День морської піхоти України".

Саме 23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ України по Морському відомству "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".

Як повідомляли Українські Новини, прооркестр морпіхів записав драйвову рок-пісню.

Також у Миколаєві обіймами та квітами зустріли морпіхів, які повернулися з зони ООС. Раніше морські піхотинці відпрацювали нічне десантування в рамках Sea Breeze-2018.

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