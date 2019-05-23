Колишній депутат Артеменко просить Зеленського повернути йому громадянство України, відібране Порошенком

Колишній депутат Верховної Ради Андрій Артеменко просить Президента Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Про це йдеться в листі Артеменко до Зеленського, копію якого має в своєму розпорядженні кореспондент Українських Новин.

У листі він заявив, що колишній Президент Петро Порошенко, підписавши у квітні 2017 року указ про позбавлення Артеменка громадянства, порушив конституційні права громадянина України.

"Цей указ має виключно політичний мотив і вибірковий характер щодо мене", - пише Артеменко.

Він заявив, що дії влади України були морально-політичним тиском на нього за ідеї, які він висловлював.

Артеменко наголосив, що припинення громадянства не може мати примусового характеру, тому він просить Зеленського скасувати указ Порошенка №119 від 29 квітня 2017 року в частині припинення громадянства Артеменка, а також відновити його в громадянстві України.

Як повідомляли Українські Новини, 27 лютого Артеменко підтвердив, що має громадянство Канади. На цій підставі 16 травня Рада достроково позбавила його повноважень депутата.

Адміністрація просила Вищий адмінсуд відновити розгляд справи про припинення громадянства Артеменка.

В жовтні 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив законність дій генерального прокурора Юрія Луценка, який ініціював припинення українського громадянства колишнього депутата Верховної Ради Андрія Артеменка.

Канадський паспорт екс-депутата Артеменка недійсний з 18 червня 2017.

Тим часом Саакашвілі передав до АП прохання про повернення українського громадянства.