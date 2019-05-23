Колишній депутат Артеменко просить Зеленського повернути йому громадянство України, відібране Порошенком

Колишній депутат Верховної Ради Андрій Артеменко просить Президента Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.\r\nПро це йдеться в листі Артеменко до Зеленського, копію якого має в своєму розпорядженні кореспондент Українських Новин.\r\nУ листі він заявив, що колишній Президент Петро Порошенко, підписавши у квітні 2017 року указ про позбавлення Артеменка громадянства, порушив конституційні права громадянина України.\r\n"Цей указ має виключно політичний мотив і вибірковий характер щодо мене", - пише Артеменко.\r\nВін заявив, що дії влади України були морально-політичним тиском на нього за ідеї, які він висловлював.\r\nАртеменко наголосив, що припинення громадянства не може мати примусового характеру, тому він просить Зеленського скасувати указ Порошенка №119 від 29 квітня 2017 року в частині припинення громадянства Артеменка, а також відновити його в громадянстві України.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 27 лютого Артеменко підтвердив, що має громадянство Канади. На цій підставі 16 травня Рада достроково позбавила його повноважень депутата.\r\nАдміністрація просила Вищий адмінсуд відновити розгляд справи про припинення громадянства Артеменка.\r\nВ жовтні 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив законність дій генерального прокурора Юрія Луценка, який ініціював припинення українського громадянства колишнього депутата Верховної Ради Андрія Артеменка.\r\nКанадський паспорт екс-депутата Артеменка недійсний з 18 червня 2017.\r\nТим часом Саакашвілі передав до АП прохання про повернення українського громадянства.