Фото дня: Зеленський засвітився на "Книжковому арсеналі"

Сьогодні, 23 травня, на другий день міжнародного фестивалю "Книжковий арсенал" в Києві, відкриття якого відбулося в середу, прийшов Президент України Володимир Зеленський, повідомляє YouTube-канал skrypin.uа.\r\nПрезидент Володимир Зеленський на "Книжковому арсеналі". Скріншот: skrypin.ua\/YouTube\r\nТак, Президент придбав дитячі книги на суму 300 гривень, а видавничий дім "Школа" подарував йому видання "Кобзаря" Тараса Шевченка дорадянських часів. Також Зеленському подарували пряник і запропонували витягнути пророкування. Спочатку він відмовлявся, але потім все ж таки це зробив. Передбачення Президент відкрив при всіх, проте вголос читати не став. Хтось із оточуючих пожартував, що "пишуть, що будуть дострокові парламентські", що дуже розсмішило Зеленського.\r\nПісля цього відвідувачі "арсеналу" почали фотографуватися із Зеленським і ставити йому питання.\r\nЗокрема, на питання "як справи?" Президент відповів, що у нього "все нормально, складно, відповідально". Також він повідомив, що рано прокидається і пізно лягає спати. Про свої найближчі плани Зеленський розповів, що зараз він їде на роботу.\r\n\r\nНатовпи людей просили селфі із Зеленським. Він не відмовляв.\r\nТакож відповідне фото опублікувала харківська письменниця Юлія Илюха на своїй сторінці в Facebook.\r\n"Вгадайте, хто все ж таки прийшов. Пройшовся дитячою літературою - і зник через аварійний вихід", - написала вона.\r\nПрезидент Володимир Зеленський на "Книжковому арсеналі". Фото: Юлія Илюха\/Facebook\r\nТакож вчора, в день відкриття фестивалю, його відвідав колишній Президент Петро Порошенко, де купив понад 40 книг. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Наша сімейна книжкова колекція поповнилася більш ніж 40 фантастичними українськими виданнями. Таким для нас з Мариною став особистий результат відкриття "Книжкового Арсеналу "2019", - написав Порошенко.\r\n\r\nКолишній Президент подякував авторам, видавцям, книголюбам "за те, що щорічно маємо можливість отримувати такі класні враження від спілкування в невимушеній і дружній атмосфері".\r\nЯк повідомляють "Факти", вже біля входу в приміщення музейного комплексу Петра і Марину Порошенко оточили люди, вигукуючи слова подяки і проводжаючи екс-Президента оплесками.\r\nПетро Порошенко посміхався і з задоволенням фотографувався з усіма бажаючими. У колекції Порошенка опинилися також книги, присвячені подіям війни на сході України.\r\n"На моїй книжковій "поличці з ДСП" серйозне поповнення. Шість нових військових книг, всі підписані авторами, з кожним з них мав можливість поговорити, потиснути їм руку. Буду читати їх в першу чергу, адже там - невигадані історії наших захисників. Дуже цінний подарунок. Спасибі!", - заявив Петро Порошенко.\r\nКолишній Президент Петро Порошенко на "Книжковому арсеналі". Фото: "Факти"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за скуплені книги на "Книжковому арсеналі" в Карпатах висадять 50 тис. дерев.\r\nРаніше найкращими книгами України стали Євангеліє і Апостол.