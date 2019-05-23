Фото дня: Зеленський засвітився на "Книжковому арсеналі"

Сьогодні, 23 травня, на другий день міжнародного фестивалю "Книжковий арсенал" в Києві, відкриття якого відбулося в середу, прийшов Президент України Володимир Зеленський, повідомляє YouTube-канал skrypin.uа.

Президент Володимир Зеленський на "Книжковому арсеналі". Скріншот: skrypin.ua/YouTube

Так, Президент придбав дитячі книги на суму 300 гривень, а видавничий дім "Школа" подарував йому видання "Кобзаря" Тараса Шевченка дорадянських часів. Також Зеленському подарували пряник і запропонували витягнути пророкування. Спочатку він відмовлявся, але потім все ж таки це зробив. Передбачення Президент відкрив при всіх, проте вголос читати не став. Хтось із оточуючих пожартував, що "пишуть, що будуть дострокові парламентські", що дуже розсмішило Зеленського.

Після цього відвідувачі "арсеналу" почали фотографуватися із Зеленським і ставити йому питання.

Зокрема, на питання "як справи?" Президент відповів, що у нього "все нормально, складно, відповідально". Також він повідомив, що рано прокидається і пізно лягає спати. Про свої найближчі плани Зеленський розповів, що зараз він їде на роботу.

Натовпи людей просили селфі із Зеленським. Він не відмовляв.

Також відповідне фото опублікувала харківська письменниця Юлія Илюха на своїй сторінці в Facebook.

"Вгадайте, хто все ж таки прийшов. Пройшовся дитячою літературою - і зник через аварійний вихід", - написала вона.

Президент Володимир Зеленський на "Книжковому арсеналі". Фото: Юлія Илюха/Facebook

Також вчора, в день відкриття фестивалю, його відвідав колишній Президент Петро Порошенко, де купив понад 40 книг. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Наша сімейна книжкова колекція поповнилася більш ніж 40 фантастичними українськими виданнями. Таким для нас з Мариною став особистий результат відкриття "Книжкового Арсеналу "2019", - написав Порошенко.

Колишній Президент подякував авторам, видавцям, книголюбам "за те, що щорічно маємо можливість отримувати такі класні враження від спілкування в невимушеній і дружній атмосфері".

Як повідомляють "Факти", вже біля входу в приміщення музейного комплексу Петра і Марину Порошенко оточили люди, вигукуючи слова подяки і проводжаючи екс-Президента оплесками.

Петро Порошенко посміхався і з задоволенням фотографувався з усіма бажаючими. У колекції Порошенка опинилися також книги, присвячені подіям війни на сході України.

"На моїй книжковій "поличці з ДСП" серйозне поповнення. Шість нових військових книг, всі підписані авторами, з кожним з них мав можливість поговорити, потиснути їм руку. Буду читати їх в першу чергу, адже там - невигадані історії наших захисників. Дуже цінний подарунок. Спасибі!", - заявив Петро Порошенко.

Колишній Президент Петро Порошенко на "Книжковому арсеналі". Фото: "Факти"



Як повідомляли Українські Новини, за скуплені книги на "Книжковому арсеналі" в Карпатах висадять 50 тис. дерев.

Раніше найкращими книгами України стали Євангеліє і Апостол.