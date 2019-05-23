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23 травня 2019, четвер, 20:20 24
Політика 2019-05-23T20:26:01+03:00
Українські Новини
Захист Порошенка звернувся з проханням до ГПУ

Захист Порошенка звернувся з проханням до ГПУ

Адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань просить Генеральну прокуратуру відкрити кримінальну справу щодо екс-депутата Верховної Ради, колишнього голови правління ПРАТ "Холдингова компанія "Энергомережа" Дмитра Крючкова, який повернувся в Україну, за підозрою у завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", передають Українські Новини.

"Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань звернувся до генерального прокурора України з вимогою забезпечити відповідну перевірку та почати досудове розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про злочин, зробленого Дмитром Крючковим", - написано в ньому.

У зверненні адвокат стверджує, що звинувачення Крючковим колишнього Президента в корупції підпадають під дію ст. 383 Кримінального кодексу (свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину).

БПП вважає, що дії Крючкова координуються оточенням нової влади, а сама справа є частиною помсти за націоналізацію Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, на Крючкова наділи електронний браслет.

Також Крючков вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень.

Раніше, навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.

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