Крючков вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора (СИЗО) под залог 7 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак.\r\n"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат.По его словам, залог был внесен 19 апреля и в тот же день Крючков покинул СИЗО.\r\nЛысак сообщил, что он лично внес за него залог.\r\nКак сообщали Українські Новини, САП обжалует арест Крючкова.\r\nКрючков обвинил Сытника во взяточничестве и не собирается сотрудничать со следствием.\r\nКрючков обвиняет Порошенко в даче поручения НАБУ открыть дело против него.\r\nЕсли Вам понравилась новость, Вы можете нам сделать донейт. \r\n