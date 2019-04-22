Крючков вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора (СИЗО) под залог 7 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат.

По его словам, залог был внесен 19 апреля и в тот же день Крючков покинул СИЗО.

Лысак сообщил, что он лично внес за него залог.

Как сообщали Українські Новини, САП обжалует арест Крючкова.

Крючков обвинил Сытника во взяточничестве и не собирается сотрудничать со следствием.

Крючков обвиняет Порошенко в даче поручения НАБУ открыть дело против него.

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