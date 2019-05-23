Проведення опитування військових на предмет переговорів з бойовиками почали розслідувати

Оперативне командування "Північ" почало розслідування за фактом проведення опитування військових на предмет переговорів з бойовиками самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці командування "Північ" в соціальній мережі Facebook, передають Україські Новини.\r\nЗазначено, що в опублікованому в ЗМІ документі, де йдеться про проведення опитувань серед українських військових, інформація спотворена.\r\n"Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України і військовослужбовців Збройних сил України та втілення запобіжних заходів у майбутньому щодо захисту цивільного населення. Втім, в документі, який зараз втратив юридичну силу і скасований, допущено спотворення інформації, яка має бути спрямована на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців ", - сказано в ньому.\r\nВ оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначена службова перевірка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, понад 40% українців виступають за прямі переговори з Росією та "Л\/ДНР" заради миру на Донбасі.\r\nТим часом Зеленський допускає прямі переговори з Росією щодо конфлікту на Донбасі і хоче "інформаційний референдум" про мир з Росією.