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23 травня 2019, четвер, 19:32 23
Силові структури 2019-05-23T21:15:01+03:00
Українські Новини
Проведення опитування військових на предмет переговорів з бойовиками почали розслідувати

Проведення опитування військових на предмет переговорів з бойовиками почали розслідувати

Військові.
Військові.

Оперативне командування "Північ" почало розслідування за фактом проведення опитування військових на предмет переговорів з бойовиками самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці командування "Північ" в соціальній мережі Facebook, передають Україські Новини.

Зазначено, що в опублікованому в ЗМІ документі, де йдеться про проведення опитувань серед українських військових, інформація спотворена.

"Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України і військовослужбовців Збройних сил України та втілення запобіжних заходів у майбутньому щодо захисту цивільного населення. Втім, в документі, який зараз втратив юридичну силу і скасований, допущено спотворення інформації, яка має бути спрямована на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців ", - сказано в ньому.

В оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначена службова перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, понад 40% українців виступають за прямі переговори з Росією та "Л/ДНР" заради миру на Донбасі.

Тим часом Зеленський допускає прямі переговори з Росією щодо конфлікту на Донбасі і хоче "інформаційний референдум" про мир з Росією.

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