У квітні промвиробництво виросло на 5,2%

У квітні 2019 року промислове виробництво зросло на 5,2% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 4,4% (скоригованих) порівняно з квітнем 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в квітні 2019 року промвиробництво скоротилося на 1,8% (не скоригованих на ефект календарних днів) і зросло на 0,9% (скоригованих) порівняно з березнем 2019 року.

У січні-квітні 2019 року порівняно з січнем-квітнем 2018 року промвиробництво зросло на 0,6%.

Як повідомляло агентство, у березні промислове виробництво зросло на 2,1%, тоді як в 2018 промвиробництво зросло на 1,1%.

Наприкінці 2018 промвиробництво продовжувало скорочуватися і в січні впало майже на 14%.