У квітні промвиробництво виросло на 5,2%

У квітні 2019 року промислове виробництво зросло на 5,2% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 4,4% (скоригованих) порівняно з квітнем 2018 року.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nПри цьому в квітні 2019 року промвиробництво скоротилося на 1,8% (не скоригованих на ефект календарних днів) і зросло на 0,9% (скоригованих) порівняно з березнем 2019 року.\r\nУ січні-квітні 2019 року порівняно з січнем-квітнем 2018 року промвиробництво зросло на 0,6%.\r\nЯк повідомляло агентство, у березні промислове виробництво зросло на 2,1%, тоді як в 2018 промвиробництво зросло на 1,1%.\r\nНаприкінці 2018 промвиробництво продовжувало скорочуватися і в січні впало майже на 14%.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУ 2017 році промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n