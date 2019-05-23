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23 травня 2019, четвер, 18:12 19
Економіка 2019-05-23T19:30:03+03:00
Українські Новини
У квітні промвиробництво виросло на 5,2%

У квітні промвиробництво виросло на 5,2%

Промислове виробництво. Фото: bigstockphoto
Промислове виробництво. Фото: bigstockphoto

У квітні 2019 року промислове виробництво зросло на 5,2% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 4,4% (скоригованих) порівняно з квітнем 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в квітні 2019 року промвиробництво скоротилося на 1,8% (не скоригованих на ефект календарних днів) і зросло на 0,9% (скоригованих) порівняно з березнем 2019 року.

У січні-квітні 2019 року порівняно з січнем-квітнем 2018 року промвиробництво зросло на 0,6%.

Як повідомляло агентство, у березні промислове виробництво зросло на 2,1%, тоді як в 2018 промвиробництво зросло на 1,1%.

Наприкінці 2018 промвиробництво продовжувало скорочуватися і в січні впало майже на 14%.

У 2017 році промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.

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