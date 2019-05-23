В аеропорту "Київ" відкрився оновлений термінал А

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського завершив реконструкцію терміналу А.

Про це журналістам повідомив засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький, передають Українські Новини.

"Ми прийняли рішення розширити міжнародний термінал, щоб кияни та гості міста не стояли в чергах під час пікових годин. Наша група системно реінвестує прибуток в розвиток аеропорту і тільки в поточну реконструкцію нового терміналу вклала 630 млн гривень. Своїм прикладом хочемо показати ефективність державно-приватного партнерства, особливо в інфраструктурних проектах міжнародного значення", - сказав Хмельницький.

Зазначається, що на першому поверсі терміналу буде 18 стійок реєстрації та 9 пунктів нагляду за авіаційною безпекою, а на другому поверсі 18 стійок прикордонного контролю.

Також у новому крилі терміналу відкриється великий магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан іспанської кухні Bellota, ресторан Varenik Fly з українськими стравами, фаст-фуд Market Plaza, кілька сувенірних крамничок.

Крім того, за 7 років співпраці UFuture з київським аеропортом ім. Сікорського у нього було інвестовано понад 2,5 млрд гривень.

Відкриття терміналу А аеропорту ім. Сікорського. Фото: прес-служба

Також Хмельницький зазначив, що будівництво нових ангарів поки не планується. Крім того, на привокзальній площі перед новим крилом терміналу "А" побудували новий паркінг на 135 паркомісць, це збільшить паркування аеропорту майже на 40%.

"Буквально днями ми відзначили 1 млн пасажиропотоку в цьому році і в принципі плануємо збільшити пасажиропотік на 15%-20% до 3 млн за рік у порівнянні з минулим роком", - сказав голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський.

Також зазначається, що 25 травня аеропорту ім. Сікорського виповнюється 95 років.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт знаходиться в межах міста в 8 км від центру, займає територію площею 265 га, має 1 злітно-посадкову смугу довжиною 2 310 м і шириною 45 м.