Колишнього мера Тирасполя знайшли пов'язаним і вбитим в Одеській області, -ЗМІ

В селі Вапнярка Лиманського району Одеської області виявили труп громадянина Молдови з Тирасполя зі слідами насильства. Джерела в поліції повідомили, що мова йде про колишнього мера Тирасполя Андрія Безбабченко, повідомляє Deschide.

Труп знайшли на покинутій території, поруч з ним був автомобіль Infiniti з придністровськими номерами, ймовірно, належав Безбабченко. Тіло загиблого було прислонено до стіни покинутого будинку, а руки зв'язані.

Наголошується, що загиблий — глава будівельної компанії з Тирасполя 1964 року народження. Це також відповідає даним колишнього мера Тирасполя Андрія Безбабченко. Інформація про те, що загиблий — Андрій Безбабченко з'явилася і на деяких анонімних телеграм-каналах, де повідомляється, що смерть колишнього придністровського чиновника вже підтвердили родичі.

В прес-службі Нацполіції України Одеської області підтвердили, що знайшли труп зі слідами насильства, проте відмовилися повідомити подробиці, пославшись на те, що на місці працює слідча група.

Нагадаємо, вночі під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки.