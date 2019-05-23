Суд продовжив розслідування справи про "втручання в роботу Яценюка"

Шевченківський районний суд Києва продовжив розслідування кримінального провадження про втручання в роботу Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Служба безпеки України попросила суд продовжити строки досудового розслідування, які спливали 11 травня.

"Згідно звернень встановлено, що численні публічні заяви депутата Ради Олександра Онищенка (позафракційний), а також публічно продемонстровані ним матеріали містять відомості про те, що він отримав вказівку організувати антикомпанию проти прем'єр-міністра України Яценюка, щоб згодом його рейтинг впав з 30% підтримки українців до 1%. У квітні 2016 Яценюка був змушений подати у відставку. Відставка Яценюка з посади прем'єр-міністра України була спланована. Медійна антикомпания тривала 10 місяців і щомісяця на неї витрачали не менше 3 млн доларів США. Під стінами Кабінету міністрів працювало наметове містечко, у якому з ранку до вечора активісти анонсували «тарифний Майдан» і вимагали відставки уряду Яценюка", - йдеться в матеріалах суду з посиланням на розслідування СБУ.

Крім цього, невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом 2015-2016 років організували проведення мітингів під адміністративними будівлями органів виконавчої влади України, діяльність яких була спрямована на дискредитацію дій Кабінету Міністрів України під керівництвом Яценюка, а також обласних органів виконавчої влади України.

У той же період часу невстановлені особи організували розміщення на рекламних сітілайтах матеріалів, які містять повідомлення образливого характеру щодо екс-прем'єра.

Повідомлення про підозру в здійсненні розслідуваного злочину в даний час нікому не оголошувалося.

В ході проведення досудового розслідування проведена лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза; допитані свідки; оглянуті Інтернет-публікації.

Крім того, департаменту захисту національної державності СБУ доручено встановити організаторів мітингів проти Яценюка.

Також СБУ планує знайти і допитати Онищенко, встановити канали фінансування мітингів проти Яценюка

В результаті суд задовольнив клопотання слідчого і продовжив терміни розслідування до 11 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, 11 травня 2018 року правоохоронці почали розслідувати за фактом втручання в роботу Яценюка під час його перебування на посаді прем'єр-міністра.

Також Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу книги депутата Онищенко "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора" в рамках розслідування зазначеної справи.