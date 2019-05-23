У 1 кварталі Vodafone збільшив прибуток на 16%

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2018 року оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ) зуміла зупинити падіння прибутку, збільшивши цей показник на 16%, або на 59 млн гривень до 426 млн гривень порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

При цьому дохід оператора збільшився на 19%, або на 0,6 млрд гривень до 3,5 млрд гривень.

Крім того, показник OIBDA (аналітичний показник, що означає операційний дохід до вирахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів) збільшився на 19% у річному вирахуванні до 1,8 млрд гривень.

"Основною причиною збільшення доходів Vodafone стало зростання кількості data-користувачів і споживання послуг передачі даних. 4G-клієнт Vodafone за результатами кварталу в середньому використав 7,6 ГБ трафіку на місяць. Загальний обсяг інтернет-трафіку в мережі Vodafone за рік збільшився вдвічі. Кількість клієнтів, які користуються інтернетом четвертого покоління зв'язку, за результатами 1 кварталу становило 3,5 млн", - наголошується в повідомленні.

Крім того, збільшилися доходи торговельної діяльності у зв'язку з розширенням власної роздробної торгівлі.

Станом на поточний момент мережа магазинів Vodafone налічує більше 200 власних торгових точок.

Зростання споживання стало можливим також завдяки активному розширенню покриття мереж 4G і 3G – за результатами кварталу 86% жителів України могли скористатися 3G зв'язком Vodafone, і 57% українців отримали доступ до послуг 4G від Vodafone.

Інвестиції компанії у розвиток інфраструктури з моменту початку будівництва мереж швидкісного мобільного інтернету склали 22,5 млрд гривень.

За результатами 1-го кварталу 2019 року кількість клієнтів Vodafone в Україні становить 19,6 млн чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді минулого року АМКУ відкрив справу проти операторів мобільного зв'язку Vodafone Україна", "Київстар", lifecell.

Тим часом, у 2020 році в Україні може з'явитися 5G.