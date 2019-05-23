Підозрюваного у держзраді екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої Нагорного відправили під домашній арешт

Суд змінив для колишнього чоловіка української гімнастки Лілії Подкопаєвої, бізнесмена Тимофія Нагорного, раніше звільненого з-під варти і підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Євген Солодко.

За його словами, суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисту.

Він зазначив, що Нагорний знаходиться під цілодобовим домашнім арештом і носить електронний браслет.

СБУ підозрює, що ФСБ Росії завербувало Нагорного.

8 жовтня екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої заарештували і встановили заставу у півмільйона гривень.