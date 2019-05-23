Підозрюваного у держзраді екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої Нагорного відправили під домашній арешт

Суд змінив для колишнього чоловіка української гімнастки Лілії Подкопаєвої, бізнесмена Тимофія Нагорного, раніше звільненого з-під варти і підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.\r\nПро це Українським Новинам повідомив його адвокат Євген Солодко.\r\nЗа його словами, суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисту.\r\nВін зазначив, що Нагорний знаходиться під цілодобовим домашнім арештом і носить електронний браслет.\r\nСБУ підозрює, що ФСБ Росії завербувало Нагорного.\r\n8 жовтня екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої заарештували і встановили заставу у півмільйона гривень.