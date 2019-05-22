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22 мая 2019, среда, 00:06 1625
Судебная власть 2019-05-22T00:11:09+03:00
Українські Новини
Подозреваемый в госизмене Нагорный освобожден из-под стражи

Подозреваемый в госизмене Нагорный освобожден из-под стражи

Тимофей Нагорный. Фото:
Тимофей Нагорный. Фото: "Гордон"

Бывший муж украинской гимнастки Лилии Подкопаевой и бизнесмен Тимофея Нагорного, котрому ранее продлевали арест из-за подозрения в государственной измене, освобожден во вторник, 21 мая.

Об этом сообщил адвокат бизнесмена Евгений Солодко на своей странице в соцсети Facebook.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!", - написал Солодко.

Других подробностей адвокат Нагорного не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает, что ФСБ России завербовала Нагорного.

Ранее суд арестовал билет на поезд в Москву и 1 млн евро подозреваемого в госизмене Нагорного.

8 октября экс-мужа гимнастки Подкопаевой арестовали и установили залог в полмиллиона гривен.

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