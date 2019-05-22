Подозреваемый в госизмене Нагорный освобожден из-под стражи

Бывший муж украинской гимнастки Лилии Подкопаевой и бизнесмен Тимофея Нагорного, котрому ранее продлевали арест из-за подозрения в государственной измене, освобожден во вторник, 21 мая.\r\nОб этом сообщил адвокат бизнесмена Евгений Солодко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n\r\n\r\n"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!", - написал Солодко.\r\n\r\nДругих подробностей адвокат Нагорного не сообщил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает, что ФСБ России завербовала Нагорного.\r\nРанее суд арестовал билет на поезд в Москву и 1 млн евро подозреваемого в госизмене Нагорного.\r\n8 октября экс-мужа гимнастки Подкопаевой арестовали и установили залог в полмиллиона гривен.\r\n\r\n