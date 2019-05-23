підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 14:07 37
Життя 2019-05-23T15:45:02+03:00
Українські Новини
Потап і Настя Каменських відгуляють весілля в ресторані під Києвом

Потап і Настя Каменських відгуляють весілля в ресторані під Києвом

Ресторан Fabius популярний серед молодят, так як оточений віковими соснами. Фото: fabius.com.ua
Ресторан Fabius популярний серед молодят, так як оточений віковими соснами. Фото: fabius.com.ua

Весілля Настя Каменських і Потап святкуватимуть в елітному ресторані Fabius в Голосіївському районі Києва. Ще вчора підготовка до грандіозного свята йшла повним ходом, повідомили в сюжеті ТСН.

Заклад пропонує гостям авторську кухню з італійським відтінком. На території є власна сироварня, пекарня, экотеплица зі свіжими овочами, зеленню і травами. А ресторані п'ять залів, панорамна тераса з шоу-кухнею, літні альтанки і тераси.

Якщо гості Потапа і Насті приїдуть на урочистості з дітьми, то за ними доглянуть педагоги та аніматори. Для дітей власники закладу збудували окремий двоповерховий будиночок з лабіринтами, гірками та іграшками. На свіжому повітрі є відкрита майданчик.

Ресторан Fabius популярний серед молодят, так як оточене віковими соснами. Фото: fabius.com.uaРесторан Fabius популярний серед молодят, так як оточене віковими соснами. Фото: fabius.com.ua

Ресторан Fabius популярний серед молодят, так як оточене віковими соснами. Для зоряних пар це важливо - журналісти не зможуть нічого розгледіти.

Ціни в ресторані вище середнього. За філе качки з соусом кассіс доведеться віддати 520 грн, за курку винному соусі - 395 грн. Якщо гості артистів захочуть філе лосося, то вона обійдеться в 575 грн, філе сібаса - 595 гривень. Найдорожче блюдо в меню - велике плато з морепродуктів, його ціна 5950 грн.

Нагадаємо, в день весілля Потап зізнався Насті Каменських в любові в кліпі і пообіцяв красивих дітей.

Потап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами.

Більше новин про: весілля Потап і Настя Каменських

Архів
Новини
Велика палата Верховного Суду перенесла на червень розгляд справи по захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum" 16:08
Арсеній Яценюк
Суд продовжив розслідування справи про "втручання в роботу Яценюка" 15:57
У 1 кварталі Vodafone збільшив прибуток на 16% 15:46
Зеленський заявив, що його команда хоче зробити "країну в смартфоні" 15:37
Звільнення Голови Нацради по телебаченню Артеменка і призначення Горковенка має неврегульовану легітимність, - Герасим'юк 15:16
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok