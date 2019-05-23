Потап і Настя Каменських відгуляють весілля в ресторані під Києвом

Весілля Настя Каменських і Потап святкуватимуть в елітному ресторані Fabius в Голосіївському районі Києва. Ще вчора підготовка до грандіозного свята йшла повним ходом, повідомили в сюжеті ТСН.\r\nЗаклад пропонує гостям авторську кухню з італійським відтінком. На території є власна сироварня, пекарня, экотеплица зі свіжими овочами, зеленню і травами. А ресторані п'ять залів, панорамна тераса з шоу-кухнею, літні альтанки і тераси.\r\nЯкщо гості Потапа і Насті приїдуть на урочистості з дітьми, то за ними доглянуть педагоги та аніматори. Для дітей власники закладу збудували окремий двоповерховий будиночок з лабіринтами, гірками та іграшками. На свіжому повітрі є відкрита майданчик.\r\n\r\nРесторан Fabius популярний серед молодят, так як оточене віковими соснами. Фото: fabius.com.ua\r\nРесторан Fabius популярний серед молодят, так як оточене віковими соснами. Для зоряних пар це важливо - журналісти не зможуть нічого розгледіти.\r\nЦіни в ресторані вище середнього. За філе качки з соусом кассіс доведеться віддати 520 грн, за курку винному соусі - 395 грн. Якщо гості артистів захочуть філе лосося, то вона обійдеться в 575 грн, філе сібаса - 595 гривень. Найдорожче блюдо в меню - велике плато з морепродуктів, його ціна 5950 грн.\r\nНагадаємо, в день весілля Потап зізнався Насті Каменських в любові в кліпі і пообіцяв красивих дітей.\r\nПотап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами.