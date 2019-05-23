У Києві відбулося відкриття "Книжкового арсеналу": яку книгу визнали найкрасивішою

Вчора, 22 травня, в Києві відбулося відкриття IX міжнародного фестивалю "Книжковий арсенал". Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

Так, під час відкриття "Книжкового арсеналу" стали відомі переможці IV конкурсу на найкращий книжковий дизайн 2019 року. На конкурс були подані 150 книг, які були надруковані в період з травня 2018 року по квітень 2019.

Наголошується, що Гран-прі конкурсу отримало видання "MARIA" by Lesia Maruschak. Видавництво RED ZET, художнє втілення: Ілля Жекалов, Lesia Maruschak. Також видання отримало нагороду в категорії "Експеримент".

Видання "MARIA" by Lesia Maruschak. Фото: Мистецький Арсенал

Переможець у категорії "Візуальна книга" — From Dusk Till Dawn. Видавництво "Родовід", дизайнер і редактор видання Саша Биченко.

Переможець у категорії "Утилітарна книга" — "Кримськотатарська кухня". Видавництво иzhak, художнє втілення Олена Старанчук.

Переможець в категорії "Дитяча книга" — "Абобаль-ябобаль". Видавництво "Талант", художнє втілення: Лія Достлева, Кузько Кузякин, Закентий Горобйов.

Переможець у категорії "Текстова книга" — видання Серія "Антологія української кінокритики". Видавництво "Національний центр Олександра Довженка".

Спеціальну нагороду журі серед книг з культурологічними дослідженнями отримало видання "ВУФКУ. Lost & Found". Видавництво: "Національний центр Олександра Довженка".

Переможці конкурсу будуть експоновані в рамках колекції "найкрасивіші книги світу", яка презентується на Ляйпцизькій і Франкфуртської книжкових ярмарках візьмуть участь у конкурсі фонду Buchkunst в числі книг з кращим дизайном зі всього світу.

Протягом п'яти днів фестивалю відбудеться близько 500 літературних та мистецьких подій, книжкових презентацій, поетичних і театральних перформансів, музичних концертів. 150 українських видавництв представлять книжкові новинки українських та іноземних авторів. Також на гостей чекає насичена дитяча програма.

Як повідомляли Українські Новини, за скуплені книги на "Книжковому арсеналі" у Карпатах висадять 50 тис. дерев.

Раніше кращими книгами України стали Євангеліє і Апостол.