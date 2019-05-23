У Києві відбулося відкриття "Книжкового арсеналу": яку книгу визнали найкрасивішою

Вчора, 22 травня, в Києві відбулося відкриття IX міжнародного фестивалю "Книжковий арсенал". Про це повідомляє прес-служба фестивалю.\r\nТак, під час відкриття "Книжкового арсеналу" стали відомі переможці IV конкурсу на найкращий книжковий дизайн 2019 року. На конкурс були подані 150 книг, які були надруковані в період з травня 2018 року по квітень 2019.\r\nНаголошується, що Гран-прі конкурсу отримало видання "MARIA" by Lesia Maruschak. Видавництво RED ZET, художнє втілення: Ілля Жекалов, Lesia Maruschak. Також видання отримало нагороду в категорії "Експеримент".\r\nВидання "MARIA" by Lesia Maruschak. Фото: Мистецький Арсенал\r\nПереможець у категорії "Візуальна книга" — From Dusk Till Dawn. Видавництво "Родовід", дизайнер і редактор видання Саша Биченко.\r\nПереможець у категорії "Утилітарна книга" — "Кримськотатарська кухня". Видавництво иzhak, художнє втілення Олена Старанчук.\r\nПереможець в категорії "Дитяча книга" — "Абобаль-ябобаль". Видавництво "Талант", художнє втілення: Лія Достлева, Кузько Кузякин, Закентий Горобйов.\r\nПереможець у категорії "Текстова книга" — видання Серія "Антологія української кінокритики". Видавництво "Національний центр Олександра Довженка".\r\nСпеціальну нагороду журі серед книг з культурологічними дослідженнями отримало видання "ВУФКУ. Lost & Found". Видавництво: "Національний центр Олександра Довженка".\r\nПереможці конкурсу будуть експоновані в рамках колекції "найкрасивіші книги світу", яка презентується на Ляйпцизькій і Франкфуртської книжкових ярмарках візьмуть участь у конкурсі фонду Buchkunst в числі книг з кращим дизайном зі всього світу.\r\nПротягом п'яти днів фестивалю відбудеться близько 500 літературних та мистецьких подій, книжкових презентацій, поетичних і театральних перформансів, музичних концертів. 150 українських видавництв представлять книжкові новинки українських та іноземних авторів. Також на гостей чекає насичена дитяча програма.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за скуплені книги на "Книжковому арсеналі" у Карпатах висадять 50 тис. дерев.\r\nРаніше кращими книгами України стали Євангеліє і Апостол.