НАБУ відкрило справу проти екс-голови Держлісагентства Юшкевич

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Христини Юшкевич.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, справу було відкрито 14 травня за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу.

Згідно з фабулою справи, 19 лютого 2007 року Державний комітет лісового господарства україни прийняв наказ №42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", яким було затверджено положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.

За даними заявника, Юшкевич і підконтрольні їй чиновники, керуючись цим наказом, неналежним чином виконували свої обов'язки, що призвело до тяжких наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Держлісагентства Юшкевич пішла у відставку.