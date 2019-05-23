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23 травня 2019, четвер, 12:55 22
Судова влада 2019-05-23T14:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу проти екс-голови Держлісагентства Юшкевич

НАБУ відкрило справу проти екс-голови Держлісагентства Юшкевич

Юшкевич Христина. Фото: lesovod.blogspot.com
Юшкевич Христина. Фото: lesovod.blogspot.com

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Христини Юшкевич.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, справу було відкрито 14 травня за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу.

Згідно з фабулою справи, 19 лютого 2007 року Державний комітет лісового господарства україни прийняв наказ №42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", яким було затверджено положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.

За даними заявника, Юшкевич і підконтрольні їй чиновники, керуючись цим наказом, неналежним чином виконували свої обов'язки, що призвело до тяжких наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Держлісагентства Юшкевич пішла у відставку.

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