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23 травня 2019, четвер, 12:40 24
Економіка 2019-05-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
СБ назвав ключові реформи для зростання економіки України

СБ назвав ключові реформи для зростання економіки України

Світовий банк за продовження реформ в Україні для прискорення економічного зростання.

Про це повідомила директор СБ по Україні Сату Кахконен, передають Українські Новини.

Світовий банк рекомендує скасування мораторію на продаж сільгоспземель, анбаднлінг "Нафтогазу" і скорочення проблемних кредитів в держбанках для прискорення зростання ВВП України.

"Якщо ці реформи будуть рухатися вперед, ми бачимо майбутнє України світлим і з прискоренням в середньостроковій перспективі економічного розвитку. Якщо не буде реформ, то побачимо уповільнення", - сказала вона.

За словами керівника програм і провідного економіста СБ Фарука Кхана, інвестори стурбовані нерівністю впроваджуваних реформ в Україні.

"Україна не може зволікати із впровадженням цих реформ", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році.

Тим часом, за три місяці ВВП збільшився на 2,2%.

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