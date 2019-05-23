СБ назвав ключові реформи для зростання економіки України

Світовий банк за продовження реформ в Україні для прискорення економічного зростання.

Про це повідомила директор СБ по Україні Сату Кахконен, передають Українські Новини.

Світовий банк рекомендує скасування мораторію на продаж сільгоспземель, анбаднлінг "Нафтогазу" і скорочення проблемних кредитів в держбанках для прискорення зростання ВВП України.

"Якщо ці реформи будуть рухатися вперед, ми бачимо майбутнє України світлим і з прискоренням в середньостроковій перспективі економічного розвитку. Якщо не буде реформ, то побачимо уповільнення", - сказала вона.

За словами керівника програм і провідного економіста СБ Фарука Кхана, інвестори стурбовані нерівністю впроваджуваних реформ в Україні.

"Україна не може зволікати із впровадженням цих реформ", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році.

Тим часом, за три місяці ВВП збільшився на 2,2%.