САП вирішила не оскаржувати арешт екс-командувача Нацгвардією Аллерова

Спеціалізована антикорупційна прократура (САП) вирішила не подавати апеляційну скаргу на рішення суду у справі колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова, який вийшов з СІЗО після внесення застави.\r\nВодночас суд частково задовольнив клопотання САП, взявши Алерова під варту і встановивши заставу 4,8 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник відомства.\r\n"Стосовно Аллерова визначилися - не подаватимемо апеляцію", - сказав він.\r\nЗ його слів, немає сенсу подавати апеляцію, оскільки малоймовірно, що суд апеляційної інстанції збільшить Аллерову заставу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову.\r\nРаніше НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".