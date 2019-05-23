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23 травня 2019, четвер, 11:13 29
Судова влада 2019-05-23T22:00:09+03:00
Українські Новини
САП вирішила не оскаржувати арешт екс-командувача Нацгвардією Аллерова

САП вирішила не оскаржувати арешт екс-командувача Нацгвардією Аллерова

Спеціалізована антикорупційна прократура (САП) вирішила не подавати апеляційну скаргу на рішення суду у справі колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова, який вийшов з СІЗО після внесення застави.

Водночас суд частково задовольнив клопотання САП, взявши Алерова під варту і встановивши заставу 4,8 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник відомства.

"Стосовно Аллерова визначилися - не подаватимемо апеляцію", - сказав він.

З його слів, немає сенсу подавати апеляцію, оскільки малоймовірно, що суд апеляційної інстанції збільшить Аллерову заставу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову.

Раніше НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".

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