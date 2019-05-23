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23 травня 2019, четвер, 09:05 27
Події 2019-05-23T10:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві 17-річного мотоцикліста збив Citroen

У Києві 17-річного мотоцикліста збив Citroen

ДТП з мотоциклом у Києві. Фото: Інформатор
ДТП з мотоциклом у Києві. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 22 травня, в Києві Citroen зіткнувся з мопедом, за кермом якого перебував 17-річний підліток. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася в Деснянському районі Києва.

За даними правоохоронців, Citroen рухався по вулиці Марини Цвєтаєвої, а скутер повертав з вулиці Оноре де Бальзака. Мопедом керував неповнолітній хлопець, який, попередньо, не впевнився в безпеці маневру. Він виїхав прямо перед автомобілем, водій якого не встиг зреагувати і зніс скутер.

Наголошується, що у 17-річного хлопця констатували закриту черепно-мозкову травму та ушкодження коліна. Оглянувши підлітка, медики прийняли рішення госпіталізувати його в Охматдит. Поліцейським він повідомив, що 22 травня придбав мопед, а 23 числа повинен був здавати ЗНО. Обставини події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зіткнулися Hyundai і Газель, один водій госпіталізований.

Раніше байкер протаранив таксі Uber на бульварі Дружби народів у Києві.

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