Сторінка АП Зеленського у Facebook стала недоступна

Сьогодні, 23 травня, сторінка Адміністрації Президента України Володимира Зеленського в соціальній мережі Facebook стала недоступна. При спробі відкрити сторінку АП відкривається повідомлення "цей контент зараз недоступний", передають Українські Новини.\r\nТак, при спробі відкрити сторінку АП в Facebook користувач може побачити лише повідомлення від соціальної мережі.\r\n"На жаль, цей контент зараз недоступний. Ймовірно, закінчився термін дії посилання, по якому ви перейшли, або ви не входите в аудиторію для перегляду даної Сторінки", - йдеться в повідомленні.\r\nСтаном на 7:55 сторінка Президента у Facebook недоступна користувачам.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сайт АП оновили під Президента Зеленського.\r\nРаніше в МОЗ заявили про хакерську атаку на сайт відомства.