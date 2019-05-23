Сторінка АП Зеленського у Facebook стала недоступна

Сьогодні, 23 травня, сторінка Адміністрації Президента України Володимира Зеленського в соціальній мережі Facebook стала недоступна. При спробі відкрити сторінку АП відкривається повідомлення "цей контент зараз недоступний", передають Українські Новини.

Так, при спробі відкрити сторінку АП в Facebook користувач може побачити лише повідомлення від соціальної мережі.

"На жаль, цей контент зараз недоступний. Ймовірно, закінчився термін дії посилання, по якому ви перейшли, або ви не входите в аудиторію для перегляду даної Сторінки", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:55 сторінка Президента у Facebook недоступна користувачам.

Як повідомляли Українські Новини, сайт АП оновили під Президента Зеленського.

Раніше в МОЗ заявили про хакерську атаку на сайт відомства.