За рік обсяг призначених субсидій зріс майже на 40%

У січні-квітні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 37,5% до 730,7 млн гривень порівняно з січнем-квітнем 2018 року.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У міських населених пунктах загальний обсяг призначених субсидій становив 467,4 млн гривень, у сільських населених пунктах – 263,3 млн гривень (355,5 млн. гривень і 175,9 млн гривень відповідно за аналогічний період 2018 року).

Середній розмір призначеної субсидії на 1 домогосподарство у квітні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 32,3% і становив 409,8 гривень.

Всього в січні-квітні 2019 року за отриманням субсидій на оплату послуг ЖКГ звернулися 755,1 тис. домогосподарств, що на 3,9% менше порівняно з січнем-квітнем 2018 року (з них на міські населені пункти доводиться 50,2% звернень).

У квітні субсидії на оплату послуг ЖКГ отримали 4 033,8 тис. домогосподарств.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають готівкою.

Тим часом, субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично.