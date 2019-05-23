Сьогодні вшановують апостола Симона Зілота: народні традиції та повір'я

Сьогодні, 23 травня, православні християни вшановують одного з 12-ти апостолів Симона Зілота. Традиції свята мають глибоке коріння, але й понині в народі прийнято влаштовувати гуляння в лісах і збирати трави. Про обряди та прикмети свята розкажуть Українські Новини.\r\nСвятий Симон Зілот – один з 12-ти наближених учнів Христа. Апостол отримав ім'я "зілот" в значенні людини, що піклується про принесення користі. Відомо, що перше диво, створене Ісусом, відбулося саме в домі Симона: Спаситель обернув воду в вино, щоб наситити випивкою кожного гостя на бенкеті.\r\nЩе з давніх, дохристиянських часів, в цей день народ славив матінку землю. Відголоски давньої традиції зберігаються і в сучасності, оскільки святий апостол Симон шанується як покровитель трав. В цей день заборонялося орати землю і торкатися її будь-якими знаряддями праці. Також при пастві худоби не можна було забивати в землю кілки.\r\nУ народі існує повір'я, що в свято апостол наділяє корисні рослини особливою чудодійною силою. У зв'язку з цим, жінки ходили в поле збирати трави, при цьому дотримуючись певних обрядів.\r\nПо-перше, до збору потрібно гарненько скупатися, попаритися в лазні і одягнути чистий одяг. Йти в поле можна тільки чистим духом і тілом. По-друге, певні трави і зовсім не можна збирати руками – тільки використовуючи чисту хустинку. Також не можна було допускати, щоб поруч був хтось ще. По-третє, в процесі читали спеціальні замовляння, молитви (часто "Отче наш").\r\nЗібрані трави сушили і надалі з їх допомогою лікували різні хвороби.\r\nПісля дотримання традиції приступали до основного святкування. Народ збирався на галявинах у лісі з вже заготовленими варениками, салом, млинцями, печеною рибою і випивкою, щоб вшанувати святого і відзначити свято.\r\nПрикмети:\r\n\r\nсильний вітер під час дощу передвіщає хорошу погоду;\r\nбджоли зранку весело літають - буде сонячний день;\r\nхто сіє пшеницю на Симона Зілота, у того вона народиться, як золото.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчора відзначили день Миколая Чудотворця.\r\nРаніше пройшов поминальний тиждень з Радоницею.