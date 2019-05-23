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23 травня 2019, четвер, 06:00 30
Lifestyle 2019-05-23T08:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні вшановують апостола Симона Зілота: народні традиції та повір'я

Сьогодні вшановують апостола Симона Зілота: народні традиції та повір'я

Для святкування народ збирався з різними пригощаннями на галявинах у лісі. Фото: azbyka.ru
Для святкування народ збирався з різними пригощаннями на галявинах у лісі. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 23 травня, православні християни вшановують одного з 12-ти апостолів Симона Зілота. Традиції свята мають глибоке коріння, але й понині в народі прийнято влаштовувати гуляння в лісах і збирати трави. Про обряди та прикмети свята розкажуть Українські Новини.

Святий Симон Зілот – один з 12-ти наближених учнів Христа. Апостол отримав ім'я "зілот" в значенні людини, що піклується про принесення користі. Відомо, що перше диво, створене Ісусом, відбулося саме в домі Симона: Спаситель обернув воду в вино, щоб наситити випивкою кожного гостя на бенкеті.

Ще з давніх, дохристиянських часів, в цей день народ славив матінку землю. Відголоски давньої традиції зберігаються і в сучасності, оскільки святий апостол Симон шанується як покровитель трав. В цей день заборонялося орати землю і торкатися її будь-якими знаряддями праці. Також при пастві худоби не можна було забивати в землю кілки.

У народі існує повір'я, що в свято апостол наділяє корисні рослини особливою чудодійною силою. У зв'язку з цим, жінки ходили в поле збирати трави, при цьому дотримуючись певних обрядів.

По-перше, до збору потрібно гарненько скупатися, попаритися в лазні і одягнути чистий одяг. Йти в поле можна тільки чистим духом і тілом. По-друге, певні трави і зовсім не можна збирати руками – тільки використовуючи чисту хустинку. Також не можна було допускати, щоб поруч був хтось ще. По-третє, в процесі читали спеціальні замовляння, молитви (часто "Отче наш").

Зібрані трави сушили і надалі з їх допомогою лікували різні хвороби.

Після дотримання традиції приступали до основного святкування. Народ збирався на галявинах у лісі з вже заготовленими варениками, салом, млинцями, печеною рибою і випивкою, щоб вшанувати святого і відзначити свято.

Прикмети:

  • сильний вітер під час дощу передвіщає хорошу погоду;
  • бджоли зранку весело літають - буде сонячний день;
  • хто сіє пшеницю на Симона Зілота, у того вона народиться, як золото.

Як повідомляли Українські Новини, вчора відзначили день Миколая Чудотворця.

Раніше пройшов поминальний тиждень з Радоницею.

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