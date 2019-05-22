В ЮНІСЕФ вивчили українських підлітків: погано харчуються, рано втрачають цноту і відчувають себе нещасними

Низький рівень активності, шкідливі харчові звички і нерідкий стан пригніченості в цілому характеризують нинішніх українських підлітків. Про це свідчать дані соцдослідження, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка спільно з ЮНІСЕФ.\r\n"Згідно з даними нашого дослідження, українські підлітки повідомляють про низький рівень фізичної активності і переважно нездорові харчові звички. Вони говорять про поширення буллінга, насильства в школах і недостатньої щоденної підтримки з боку сім'ї", - розповіла голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.\r\nЗа її словами, така ситуація впливає на результати навчання підлітків і може вплинути на здоров'я і благополуччя в дорослому віці.\r\nЗгідно з даними опитування, третина підлітків мають зайву вагу, кожен п'ятий вважає своє здоров'я середнім або поганим, а більше половини опитаних підлітків скаржаться на поганий настрій і нервозність. 31% респондентів серед дівчаток і 21% - серед хлопчиків зізналися, що відчували такий рівень відчуття безнадійності і печалі, що припиняли займатися рутинними справами.\r\nЩо стосується вживання алкоголю, тютюну та наркотичних речовин, то вже в 10 років кожен сьомий має досвід вживання спиртних напоїв. Серед респондентів 17-річного віку такий досвід є у більш 60%.\r\n16% дівчаток і 24% хлопчиків у віці від 11 до 17 років мають досвід куріння, а марихуану хоча б раз вживали 8% опитаних підлітків у віці 13-17 років.\r\nКожен четвертий підліток жіночої статі та 40% підлітків чоловічої статі у віці 13-17 років має досвід статевих стосунків, і тільки 12% опитаних молодих людей мають уявлення про ВІЛ-інфекції.\r\nОпитування також показало, що українські підлітки залежать від соцмереж і віртуального спілкування – 25% респондентів визнали, що постійно думають про час, який можна провести в соцмережах.\r\nТретина опитаних підлітків, згідно з дослідженням, мінімум раз рік бере участь у бійках, 35% підлітків зізналися, що протягом найближчих двох місяців ображали кого-то або самі були ображені.\r\nСоціологічне дослідження було проведено в 2018 році Українським інститутом соціальних досліджень ім Яременка разом із ЮНІСЕФ в 287 навчальних закладах України, було опитано понад 13 тисяч респондентів віком від 10 до 17 років, використовувався метод самозаповнення опитувальника.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Супрун в Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування.\r\nРаніше МОЗ заявив, що залежність від гаджетів і соцмереж може призвести до тривожності і депресії.\r\nТакож учені з'ясували, які люди найбільше залежать від соцмереж.