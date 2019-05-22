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22 травня 2019, середа, 20:09 58
Політика 2019-05-22T20:11:14+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив члена спостережної ради "Нафтогазу" Кудрицького

Кабмін звільнив члена спостережної ради "Нафтогазу" Кудрицького

Кабінет Міністрів звільнив члена спостережної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Володимира Кудрицького.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в уряді.

Зазначається, що це рішення було прийнято в середу, 22 травня.

Кудрицький був обраний членом наглядової ради відповідно до розпорядження Кабміну від 13 грудня 2017 року.

Кудрицький обіймає посаду директора зі стратегії та інвестицій національної енергетичної компанії "Укренерго".

До призначення в "Укренерго" займав посаду директора з розвитку оператора нафтотранспортної системи компанії "Укртранснафта".

До цього працював операційним менеджером і директором ыз внутрішнього аудиту в провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A. ("Миронівський хлібопродукт"), EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін позбавили можливості призначати і звільняти правління "Нафтогазу".

Тим часом, результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.

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