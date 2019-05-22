Кабмін звільнив члена спостережної ради "Нафтогазу" Кудрицького

Кабінет Міністрів звільнив члена спостережної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Володимира Кудрицького.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в уряді.\r\nЗазначається, що це рішення було прийнято в середу, 22 травня.\r\nКудрицький був обраний членом наглядової ради відповідно до розпорядження Кабміну від 13 грудня 2017 року.\r\nКудрицький обіймає посаду директора зі стратегії та інвестицій національної енергетичної компанії "Укренерго".\r\nДо призначення в "Укренерго" займав посаду директора з розвитку оператора нафтотранспортної системи компанії "Укртранснафта".\r\nДо цього працював операційним менеджером і директором ыз внутрішнього аудиту в провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A. ("Миронівський хлібопродукт"), EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін позбавили можливості призначати і звільняти правління "Нафтогазу".\r\nТим часом, результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.