Кабмін звільнив члена спостережної ради "Нафтогазу" Кудрицького

Кабінет Міністрів звільнив члена спостережної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Володимира Кудрицького.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в уряді.

Зазначається, що це рішення було прийнято в середу, 22 травня.

Кудрицький був обраний членом наглядової ради відповідно до розпорядження Кабміну від 13 грудня 2017 року.

Кудрицький обіймає посаду директора зі стратегії та інвестицій національної енергетичної компанії "Укренерго".

До призначення в "Укренерго" займав посаду директора з розвитку оператора нафтотранспортної системи компанії "Укртранснафта".

До цього працював операційним менеджером і директором ыз внутрішнього аудиту в провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A. ("Миронівський хлібопродукт"), EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін позбавили можливості призначати і звільняти правління "Нафтогазу".

Тим часом, результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.