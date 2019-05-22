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22 травня 2019, середа, 17:17 15
Силові структури 2019-05-22T18:30:02+03:00
Українські Новини
Начальник управління Держохорони Гелетей написав рапорт на звільнення

Начальник управління Держохорони Гелетей написав рапорт на звільнення

Валерій Гелетей, начальник Управління Державної охорони написав рапорт на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Також він повідомив, що написав рапорт на звільнення після інавгурації, тому що залишити свій підрозділ напередодні вступу на посаду нового президента було б безвідповідально.

"Особовий склад УДО України для мене - друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших в 2014 році були спрямовані на схід України для виконання завдань за призначенням", - сказав Гелетей.

Рапорт на звільнення. Фото: facebook.com/v.geletey/Рапорт на звільнення. Фото: facebook.com/v.geletey/

Як повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.

Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.

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