Начальник управління Держохорони Гелетей написав рапорт на звільнення

Валерій Гелетей, начальник Управління Державної охорони написав рапорт на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Також він повідомив, що написав рапорт на звільнення після інавгурації, тому що залишити свій підрозділ напередодні вступу на посаду нового президента було б безвідповідально.

"Особовий склад УДО України для мене - друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших в 2014 році були спрямовані на схід України для виконання завдань за призначенням", - сказав Гелетей.

Рапорт на звільнення. Фото: facebook.com/v.geletey/

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