Начальник управління Держохорони Гелетей написав рапорт на звільнення

Валерій Гелетей, начальник Управління Державної охорони написав рапорт на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.\r\nТакож він повідомив, що написав рапорт на звільнення після інавгурації, тому що залишити свій підрозділ напередодні вступу на посаду нового президента було б безвідповідально.\r\n"Особовий склад УДО України для мене - друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших в 2014 році були спрямовані на схід України для виконання завдань за призначенням", - сказав Гелетей.\r\nРапорт на звільнення. Фото: facebook.com\/v.geletey\/\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.\r\nКлімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.