підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
22 травня 2019, середа, 16:53 196
Судова влада 2019-05-22T19:24:32+03:00
Українські Новини
САП завела справу на екс-президента Порошенка

САП завела справу на екс-президента Порошенка

Петро Порошенко. Фото: АП
Петро Порошенко. Фото: АП

Правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенко після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого і колишнього власника компанії "Енергомережі" Дмитра Гачків. Про це повідомляє прес-служба САП.

"За результатами особистого прийому Холодницкого гр. Крючкова про правомірність дій колишнього президента, вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів ... прийнято рішення та внесено інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань", - зазначили у відомстві.

Також відомості до ЄРДР внесли щодо "керівництва деяких суб'єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".

САП зазначає, що причиною для цього послужили відомості:

  • щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна;
  • щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля;
  • щодо факту заволодіння посадовими особами ЗАТ "Нижньодністровському ГЕС" ВАТ "Укргідроенерго" за попередньою змовою з іншими особами майном і коштами зазначених підприємств;
  • зловживання службовим становищем посадовими особами ВАТ "Черкасиобленерго" і ВАТ "Азот".

Нагадаємо, що навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, - Портнов опублікував документи.

А поки він повідомив, що тоді панамський офшор Порошенко Battery investment Corp незабаром заволодів акціями акумуляторної компанії Іста-Центр, які у подальшому у нього вистачало розуму продати громадянину Російської Федерації Віктору Потапову.

Більше новин про: САП Петро Порошенко Заведення справи

Архів
Новини
Масштабна пожежа біля АЗС і дев'ятиповерхівки спалахнула в Хмельницькому 19:15
Представник Зеленського в Раді Стефанчук "відхрестився" від зустрічей з Коломойським 18:45
У Трампа офіційно вважають, що Ситник працював проти них, – ЗМІ 18:40
Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Пристайка 18:18
У Мін'юсті Зеленському заявили, що Богдан потрапляє під люстрацію 17:55
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
22.05.19 11:00 Брифінг: "Негативне висвітлення та ігнорування реформ – виборча технологія" 10:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok