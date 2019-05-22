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22 травня 2019, середа, 14:25 29
Кабмін 2019-05-22T15:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу"

Кабмін затвердив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів затвердив модель проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це сказано в повідомленні публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (ПАТ "МГУ"), передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що в середу Кабмін вніс зміни до постанови №496 від 1 липня 2016 року "Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) газу", якими він визначив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу".

Зазначається, що модель проведення анбандлінгу базується на принципі власності (OU), передбачає подачу заявки на сертифікацію, підписання транзитної угоди й отримання майна, необхідного для здійснення транспортування газу компанією МГУ.

Також це рішення не потребує додаткових законодавчих змін, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO.

"Довгоочікуване рішення дає можливість дійсно почати виконувати зовнішні зобов'язання України перед ЄС і, що головне, зобов'язання щодо створення лібералізованого ринку природного газу перед кінцевими споживачами, промисловістю і учасниками ринку", - наголошується в повідомленні.

Також у МГУ зазначають, що успішне проведення анбандлінгу залежить від тісної співпраці МДУ з "Нафтогазом" для створення незалежного Оператора ГТС до 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін позбавили можливості призначати і звільняти правління "Нафтогазу".

Тим часом, результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.

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