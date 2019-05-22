Кабмін затвердив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів затвердив модель проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".\r\nПро це сказано в повідомленні публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (ПАТ "МГУ"), передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні наголошується, що в середу Кабмін вніс зміни до постанови №496 від 1 липня 2016 року "Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) газу", якими він визначив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу".\r\nЗазначається, що модель проведення анбандлінгу базується на принципі власності (OU), передбачає подачу заявки на сертифікацію, підписання транзитної угоди й отримання майна, необхідного для здійснення транспортування газу компанією МГУ.\r\nТакож це рішення не потребує додаткових законодавчих змін, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO.\r\n"Довгоочікуване рішення дає можливість дійсно почати виконувати зовнішні зобов'язання України перед ЄС і, що головне, зобов'язання щодо створення лібералізованого ринку природного газу перед кінцевими споживачами, промисловістю і учасниками ринку", - наголошується в повідомленні.\r\nТакож у МГУ зазначають, що успішне проведення анбандлінгу залежить від тісної співпраці МДУ з "Нафтогазом" для створення незалежного Оператора ГТС до 1 січня 2020 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін позбавили можливості призначати і звільняти правління "Нафтогазу".\r\nТим часом, результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.