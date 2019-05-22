Терміни завершення слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної сотні визначити неможливо, - Генпрокуратура

Генеральна прокуратура заявляє, що термін закінчення слідчих дій на вулиці Інститутській та алеї Героїв небесної сотні встановити неможливо.

Про це Українським Новинам повідомив начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Слідчі дії (на цій ділянці) ще не закінчилися. І невідомо коли закінчаться, тому що клопотання (про проведення слідчих дій) ще надходять", - зазначив він.

Таким чином, Генпрокуратура не може встановити дату, з якої можливо розпочати будівництво Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, 18 травня члени націоналістичної організації "С14" знесли паркан на місці будівництва Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Активісти вважають, що не можна починати будівництво музею на місці розстрілу героїв Небесної сотні, поки Генпрокуратура не завершила всі необхідні слідчі експерименти.

13 травня, на місці проведення слідчого експерименту на алеї Героїв Небесної Сотні почалися підготовчі будівельні роботи.

Прокуратура наголошує, що слідчі і прокурори не надавали дозволу і не погоджували проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт у цьому місці.

В даний момент на території земельних ділянок, де планується проведення будівельних робіт, тривають слідчі експерименти по справах про вбивства і поранення учасників акцій протесту у період з 18 по 20 лютого 2014 року.