підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 12:53 10
Силові структури 2019-05-22T13:15:01+03:00
Українські Новини
Терміни завершення слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної сотні визначити неможливо, - Генпрокуратура

Терміни завершення слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної сотні визначити неможливо, - Генпрокуратура

Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної Сотні.Фото:
Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної Сотні.Фото: "радіо Свобода"

Генеральна прокуратура заявляє, що термін закінчення слідчих дій на вулиці Інститутській та алеї Героїв небесної сотні встановити неможливо.

Про це Українським Новинам повідомив начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Слідчі дії (на цій ділянці) ще не закінчилися. І невідомо коли закінчаться, тому що клопотання (про проведення слідчих дій) ще надходять", - зазначив він.

Таким чином, Генпрокуратура не може встановити дату, з якої можливо розпочати будівництво Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, 18 травня члени націоналістичної організації "С14" знесли паркан на місці будівництва Національного музею "Революції гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Активісти вважають, що не можна починати будівництво музею на місці розстрілу героїв Небесної сотні, поки Генпрокуратура не завершила всі необхідні слідчі експерименти.

13 травня, на місці проведення слідчого експерименту на алеї Героїв Небесної Сотні почалися підготовчі будівельні роботи.

Прокуратура наголошує, що слідчі і прокурори не надавали дозволу і не погоджували проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт у цьому місці.

В даний момент на території земельних ділянок, де планується проведення будівельних робіт, тривають слідчі експерименти по справах про вбивства і поранення учасників акцій протесту у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Більше новин про: Алея Героїв Небесної Сотні Сергій Горбатюк Слідчі екперименти на Інститутській

Архів
Новини
Понад 70% українців виступають за розпуск Ради, - опитування 13:24
Затоплений будинок на Закарпатті. Фото:
Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів 13:09
Невідомі припинили блокування будівлі ВККС 13:01
Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної Сотні.Фото:
Терміни завершення слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної сотні визначити неможливо, - Генпрокуратура 12:53
Партія мерів на базі "Відродження" буде мати електоральний успіх на виборах, - політолог 12:43
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok