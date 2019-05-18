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18 мая 2019, суббота, 14:20 1042
Происшествия 2019-05-18T14:20:12+03:00
Українські Новини
"С14" снесли забор на аллее Героев Небесной сотни

"С14" снесли забор на аллее Героев Небесной сотни

Фото: УП/Маси Найем
Фото: УП/Маси Найем

Члены националистической организации "С14" снесли забор на месте строительства  Национального музея "Революции достоинства" на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Об этом в Facebook написал глава "С14" Евгений Карась в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сносим незаконный забор на Институтской", - написал он и опубликовал соответствующую Члены С14 считают, что нельзя начинать строительство музея на месте расстрела героев Небесной сотни, пока Генпрокуратура не завершила все необходимые следственные эксперименты.

Как сообщали Українськi Новини, "С14" подает в суд на Авакова.

Тем временем, Международная организация по выявлению и анализу терроризма TRAC признала "С14" террористической организацией.

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