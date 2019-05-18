"С14" снесли забор на аллее Героев Небесной сотни

Члены националистической организации "С14" снесли забор на месте строительства Национального музея "Революции достоинства" на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Об этом в Facebook написал глава "С14" Евгений Карась в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сносим незаконный забор на Институтской", - написал он и опубликовал соответствующую Члены С14 считают, что нельзя начинать строительство музея на месте расстрела героев Небесной сотни, пока Генпрокуратура не завершила все необходимые следственные эксперименты.

Как сообщали Українськi Новини, "С14" подает в суд на Авакова.

Тем временем, Международная организация по выявлению и анализу терроризма TRAC признала "С14" террористической организацией.