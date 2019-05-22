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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 11:42 30
Кабмін 2019-05-22T13:30:03+03:00
Українські Новини
На аудит "Укроборонпрому" виділили 32 млн гривень

На аудит "Укроборонпрому" виділили 32 млн гривень

Кабінет Міністрів виділив 32 млн гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Ми виділяємо 32 млн гривень на поворотній основі для "Укроборонпрому", для того щоб "Укроборонпром" почав фінансовий аудит своєї діяльності", - сказав він.

Прем'єр додав, що Кабмін також вирішив подати у Верховну Раду законопроект щодо прозорої роботи держконцерну.

Як повідомляли Українські Новини, аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання в 50,9 млн гривень.

Також результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.

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