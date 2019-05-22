На аудит "Укроборонпрому" виділили 32 млн гривень

Кабінет Міністрів виділив 32 млн гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Ми виділяємо 32 млн гривень на поворотній основі для "Укроборонпрому", для того щоб "Укроборонпром" почав фінансовий аудит своєї діяльності", - сказав він.

Прем'єр додав, що Кабмін також вирішив подати у Верховну Раду законопроект щодо прозорої роботи держконцерну.

Як повідомляли Українські Новини, аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання в 50,9 млн гривень.

Також результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.