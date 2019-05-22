Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі

Президент України Володимир Зеленський в указі №315 від 22 травня про скасування призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації Президента зробив помилку в своєму прізвищі.

Про це повідомив журналіст Українських Новин Олег Черниш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, Зеленський написав літеру "б" замість м'якого знака після літери "с" у власному прізвищі.

Скріншот: Олег Черниш/Facebook

"Або Зеленський так поспішав звільнити Зеркаль, що неправильно написав своє прізвище, або підступний Порох відключив автовиправлення в Word у компах АП перед відходом", - написав журналіст з приводу помилки Президента.

Станом на 11:40 помилка в указі виправлена.

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