підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 11:47 320
Президент 2019-05-22T11:54:25+03:00
Українські Новини
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі

Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі

Володимир Зеленський. Скріншот:
Володимир Зеленський. Скріншот: "112.ua"

Президент України Володимир Зеленський в указі №315 від 22 травня про скасування призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації Президента зробив помилку в своєму прізвищі.

Про це повідомив журналіст Українських Новин Олег Черниш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, Зеленський написав літеру "б" замість м'якого знака після літери "с" у власному прізвищі.

Скріншот: Олег Черниш/FacebookСкріншот: Олег Черниш/Facebook

"Або Зеленський так поспішав звільнити Зеркаль, що неправильно написав своє прізвище, або підступний Порох відключив автовиправлення в Word у компах АП перед відходом", - написав журналіст з приводу помилки Президента.

Станом на 11:40 помилка в указі виправлена.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко "поховав" Тараса Чорновола і привітав Усика з перемогою Гвоздика.

Раніше "Слуга народу" тричі осоромився в міжнародних питаннях.

Більше новин про: Указ Президента Президент України Володимир Зеленський помилка

Архів
Новини
Понад 70% українців виступають за розпуск Ради, - опитування 13:24
Затоплений будинок на Закарпатті. Фото:
Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів 13:09
Невідомі припинили блокування будівлі ВККС 13:01
Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної Сотні.Фото:
Терміни завершення слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної сотні визначити неможливо, - Генпрокуратура 12:53
Партія мерів на базі "Відродження" буде мати електоральний успіх на виборах, - політолог 12:43
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok