Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі

Президент України Володимир Зеленський в указі №315 від 22 травня про скасування призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації Президента зробив помилку в своєму прізвищі.\r\nПро це повідомив журналіст Українських Новин Олег Черниш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТак, Зеленський написав літеру "б" замість м'якого знака після літери "с" у власному прізвищі.\r\nСкріншот: Олег Черниш\/Facebook\r\n"Або Зеленський так поспішав звільнити Зеркаль, що неправильно написав своє прізвище, або підступний Порох відключив автовиправлення в Word у компах АП перед відходом", - написав журналіст з приводу помилки Президента.\r\n\r\nСтаном на 11:40 помилка в указі виправлена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко "поховав" Тараса Чорновола і привітав Усика з перемогою Гвоздика.\r\nРаніше "Слуга народу" тричі осоромився в міжнародних питаннях.