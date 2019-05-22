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22 травня 2019, середа, 09:06 59
Європа 2019-05-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
Меркель і Макрон обговорили з Путіним мінські угоди і "паспортні укази" РФ

Меркель і Макрон обговорили з Путіним мінські угоди і "паспортні укази" РФ

Канцлер Гермаании Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним обговорили втілення мінських домовленостей на тлі зміни влади в Києві. Про це з посиланням на представника німецького уряду Штеффена Зайберта повідомляє DW.

Так, повідомляється, що Меркель і Макрон розкритикували укази Путіна про спрощення надання громадянства Росії жителям окупованих територій Донбасу.

"Канцлер Німеччини і президент Франції також заявили, що Росія зберігає місце у Раді Європи, але підкреслили необхідність знайти швидке рішення "ще відкритих питань", щоб вона могла залишатися повноцінним членом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що політики обговорили ситуацію в Сирії і навколо Ірану.

На сайті президента Росії зазначено, що під час розмови обговорювалася ситуація навколо "внутрішньоукраїнської кризи" та з урахуванням зміни української влади.

Також у прес-службі Путіна стверджують, що сторони погодилися з "безальтернативністю" мінських домовленостей як основи мирного врегулювання на Донбасі. Путін нагадав про "пріоритетність" вступу в Україні в силу закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, проведення амністії, розмежування сил та налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом.

В повідомленні на сайті Кремля йдеться, що президент РФ "звернув увагу" Меркель і Марона на прийнятий Верховною Радою "дискримінаційний" закон про українську мову як державну.

Він також висловив нерозуміння щодо відмови окремих держав розглянути це питання на засіданні Радбезу ООН.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Порошенка, Макрон і Меркель запросять Путіна до Франції для обговорення "нормандською четвіркою" виведення російських військ.

Раніше Порошенко обговорив з Меркель посилення тиску на РФ для звільнення політв'язнів.

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