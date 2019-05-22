День Києва-2019: куди піти у святкові дні

Щорічно в останню неділю травня відзначається День Києва. Урочистості на честь свята столиці тривають не тільки всі вихідні, а й розтягуються на куди більший час. Про те, які заходи підготовлені для городян відомо від Київської Міської Державної Адміністрації, повідомляють Українські Новини.

З 17 по 26 травня

Національна спілка художників України влаштовує виставку "Художники Києва - рідному місту", де представлені як твори сучасників, так і ретроспективна частина експозиції. Культурно-мистецький проект можна відвідати за адресою вул. Січових Стрільців, 1-5 (Центральний будинок художника).

17 травня в КМДА відкрилася виставка "Почесні громадяни міста Києва", яка спрямована на поширення інформації про видатних українців, які зробили внесок у розвиток міста. Захід проходить на вул. Хрещатик, 36.

Для відвідування відкрито і міжнародний фестиваль "Київський тиждень мистецтва", де представлено 20 локацій, 35 галерей з усього світу, 200 художників і понад 1000 арт-об'єктів світової візуальної культури. Адреса: вул. Велика Васильківська, 100 (Бізнес-центр "Торонто-Київ").

22 травня

22 травня закінчується всеукраїнський мистецький фестиваль "Мистецька палітра Києва" в Центральному парку культури і відпочинку (вул. Михайла Грушевського, 5).

Також о 12:00 відбудеться урочиста церемонія вручення Мистецької премії "Київ" у Київській муніципальній академії за адресою вул. Жилянська, 88.

З 23 по 29 травня

Відкривається міжнародний благодійний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик": 25 травня - Парк "Інтернаціональний", 26 травня - Національний музей архітектури та побуту України (с. Пирогово), 27 травня - Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац).

24 травня

У Колонній залі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36) буде проведена церемонія нагородження переможців IV Кубка Київського міського голови з шахів "Кришталева тура" серед учнів закладів освіти міста Києва в 2019 році.

Також реалізується Художній проект "JAZZ KOLO" в Центральному парку культури і відпочинку, Літній естраді Міського саду (вул. Михайла Грушевського, 5).

З 24 по 26 травня

У парку "Місто спорту" (Долобецький острів) пройде міжнародний турнір з міні-футболу "Кубок мера Києва 2019".

Очікуються міжнародні змагання з велосипедного спорту "RACE HORIZON PARK" і Кубок України зі спортивного орієнтування, всеукраїнські змагання "Кубок столиці", міжнародні рангові змагання IOF, чемпіонат міста, присвячений до Дня Києва зі спортивного орієнтування.

25 травня

На Київському річковому вокзалі, причал № 6, до Дня Києва організована вітрильна регата.

У Маріїнському парку пройде "Radioday free open air" - молодіжний фестиваль електронної музики.

Фестиваль "Джерела Кобзаря" розміститися на "Співочому полі" (вул. Лаврська, 41).

Святковий концерт за участю DZIDZIO розгорнеться ввечері на Контрактовій площі.

25, 26 травня

Фестиваль танцювальної музики "Київський бал" з основним гаслом "Танцюй!" буде проходити вечорами на Контрактовій площі.

Тематичний фестиваль "Країна Франкіана" - це комплекс культурних заходів, присвячених пам'яті І. Франка. Місце проведення: Сквер ім. Івана Франка (Площа Івана Франка).

Фестиваль архітектури для дітей Archikidz, де під керівництвом професійних архітекторів протягом 3,5 годин діти у віці від 7 до 12 років створюють масштабну проектну роботу, можна відвідати на пров. Лаврський, 7.

З 25 травня по 2 червня

48 Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" - один з найбільших кінофорумів Східної Європи за версією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF), метою якого є сприяння розвитку молодого професійного кіно. Відвідування за квитками в кінотеатрах Києва.

26 травня

У День Києва пройде 27 Спортивно-благодійний "Пробіг під каштанами".

Стати гостем всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром" імені Анатолія Авдієвського можна, відвідавши "Співоче поле".

Міжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва, займе Центральний парк культури і відпочинку, естраду Хрещатого парку (біля Арки дружби народів).

Фінал Чемпіонат міста Києва з сімейного спорту пройде на вул. Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Архітектора Городецького).

Культурно-мистецький захід "Space Symphony" Concert / Концерт "Космічна симфонія" - концерт легендарної групи "Space" Дідьє Маруані в супроводі симфонічного оркестру, який стане подарунком для всіх жителів і гостей міста.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на тиждень зі святковими заходами.