В Одеській області почалися ракетні випробування, - ЗМІ

В Одеській області у вівторок, 21 травня, почалися випробування ракетних комплексів типу Вільха і Нептун. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

У повідомленні йдеться, що сьогодні проходять випробування систем на суші і підготовка до самих запусків, які пройдуть 22-24 травня.

У зв'язку з цим перекрито район Чорного моря.

За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу Вільха-М, а також Вільха-Р, деталі про яких поки не повідомляються. Крім них, очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ Нептун з головкою самонаведення (ДБН).

Також повідомляється, що перед запуском ДБН буде тестуватися окремо по програмі випробувань на землі і в повітрі під час установки на повітряній подушці (вертоліт) з відпрацюванням різних режимів по висоті, швидкості польоту тощо.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області випробують дві ракетні системи.

А раніше крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".

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