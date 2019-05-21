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21 травня 2019, вівторок, 17:17 159
Вибори 2019-05-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Мер Ужгорода Андріїв має намір йти на парламентські вибори з партією на базі "Відродження"

Мер Ужгорода Андріїв має намір йти на парламентські вибори з партією на базі "Відродження"

Богдан Андриив. Фото: unian.net
Богдан Андриив. Фото: unian.net

Мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив про готовність на найближчих парламентських виборах приєднатися до політичної сили, яку мають намір створити найближчим часом мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес на базі політичної партії "Відродження".

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Як зазначив Андріїв, він підтримує необхідність посилення представництва місцевого самоврядування у Верховній Раді України.

"Я, як і мер Харкова, вважаю, що в парламенті має бути сильне представництво місцевого самоврядування. А народними депутатами повинні обиратися фахівці, які знають проблеми на місцях та вміють їх вирішувати. Саме такі люди, спираючись на свій досвід і професіоналізм, зможуть напрацювати план дій для подолання проблем в масштабах всієї держави", - написав Андріїв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що партія "Відродження" з самого початку створювала свою структуру "знизу вгору", організовуючи партійні осередки в регіонах.

"Вважаю, що саме на таких засадах може базуватися сильна парламентська партія, яка буде залежати не від прізвища одного лідера, а від якості роботи її представників. І це стане найкращим стимулом для того, щоб працювати на результат. Думаю, більшість громадян підтримають такий підхід. Обирати потрібно справи, а не слова!" - підкреслив мер Ужгорода.

Як повідомлялося, Богдан Андріїв був обраний мером Ужгорода під час місцевих виборів 2015 року від партії "Відродження".

20 травня мер Харкова Кернес повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook про те, що спільно з мером Одеси Трухановим планує вести об'єднану політсилу на парламентські вибори.

До її складу мають увійти представники партій "Відродження", "Довіряй справам" Геннадія Труханова, а також близько 50 народних депутатів-мажоритарників. Дану інформацію підтвердив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутинник.

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