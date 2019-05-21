В Україні збільшилася кількість ДТП, кількість загиблих в аваріях зросла на 10%

У січні-квітні 2019 року в поліції зареєстрували 47 400 ДТП, що сталися в Україні. Це на 4,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Як зазначається у повідомленні, зареєстрованих ДТП травмовано понад 6,3 тис. осіб, що на 7,6% більше ніж у 2018. При цьому кількість загиблих збільшилася майже на 10% - до 882 людей.

Лідерами по числу ДТП виявилися місто Київ, а також Київська та Одеська області. Саме між ними пролягає траса, на якій зафіксовано найбільшу кількість ДТП в Україні.

Найбільша кількість ДТП сталася у Києві (12,617 тис., на 6,9% більше, ніж роком раніше), в Одеській (4,312 тис., +12,4%), Київській (3,563 тис., +4,5%), Львівській (3,236 тис., -1,1%), Дніпропетровській (3,325 тис., +3%), Запорізькій (1,630 тис., -0,1%) областях.

Найменшу кількість ДТП протягом 4 місяців поточного року в Луганській області (218), Сумській (516) і Кіровоградській (543) областях. Найбільше скорочення ДТП зафіксовано в Луганській області - на 19%

А тим часом, поліція розбила 1,3 тис. службових автомобілів.