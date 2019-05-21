У МОЗ запропонували робити українцям менше уколів

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу, згідно з яким при виборі лікарського засобу лікарі повинні віддавати пріоритет таблетованим формам. Текст наказу було оприлюднено на сайті відомства.

Як заявляють представники МОЗ, ВООЗ вважає пріоритетним саме застосування неін'єкційних форм лікарських препаратів.

"У всьому світі понад 50% всіх лікарських засобів прописуються, відпускаються або продаються неналежним чином, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Одним із таких прикладів є надмірне використання ін'єкцій, коли більш доречно приймати ліки перорально. Це свідчить про те, що міф, ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, поширений не лише в Україні. Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну тощо)", - пояснюють у МОЗ.

Відзначається також, що традиційно ін'єкційні форми препаратів призначають пацієнтам стаціонарів, унаслідок чого пацієнти повинні залишатися в лікарнях без необхідності в цілодобовому спостереженні.

"Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, перебуваючи в комфортних для себе умовах", - зазначають фахівці.

Відзначається також і користь такого підходу для дітей, багато з яких починають боятися лікарів після курсу ін'єкційного лікування, а також для самих медичних працівників та закладів - медперсонал менше ризикує заразитися низкою небезпечних захворювань, як-от ВІЛ і гепатити, а лікарням не потрібно витрачатися на витратні матеріали (шприци, голки, вату, спирт) і подальшу складну та дорогу утилізацію небезпечного гострого сміття, що утворюється внаслідок ін'єкцій.

Нагадаємо, що МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.