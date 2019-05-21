Шахраї обікрали українців та іноземців на 9 млн гривень у Запоріжжі, - кіберполіція

Кіберполіція викрила 5 шахраїв, які обікрали понад 150 українців та іноземців на 9 млн гривень на фіктивних фінансових торгах у Запоріжжі.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби кіберполіції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, працівники Придніпровського управління кіберполіції на території міста Запоріжжя виявили групу осіб з 5 людей, які в мережі залучали громадян до інвестування у фіктивні фінансові торги на міжнародній арені.\r\nЗа даними кіберполіції, така торговельна діяльність принесла зловмисникам понад 9 млн гривень.\r\nЗазначається, що під час обшуків працівниками кіберполіції спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції були вилучені ноутбуки і комп'ютери, які використовувалися шахраями для адміністрування шахрайських веб-ресурсів, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.\r\nКрім того, в офісі шахраїв поліцейські виявили копії паспортів потерпілих.\r\nПри цьому, згідно з повідомленням, тільки за останні 2 тижні зловмисниками було залучено до участі у "торгах" близько 15 людей, які інвестували близько 10 тис. доларів.\r\nЗа цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу (шахрайство).\r\nЗловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.\r\nШахраї. Фото: Киберполиция\r\nЯк повідомляли Українські Новини, чоловік вкрав 2,2 млн гривень благодійних коштів у Кіровоградській області.\r\nРаніше шахраї обікрали українців на 10 млн гривень при продажу автомобілів.\r\nДо цього хакери зламали мережу дипкоммуникаций Євросоюзу і три роки викрадали інформацію