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26 апреля 2019, пятница, 22:21 70
Общество 2019-04-27T00:15:00+03:00
Українські Новини
Мужчина украл 2,2 млн гривен благотворительных средств в Кировоградской области

Мужчина украл 2,2 млн гривен благотворительных средств в Кировоградской области

30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам. Фото: cyberpolice
30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам. Фото: cyberpolice

Работники Приднепровского управления департамента киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградской области разоблачили мужчину в воровстве 2,2 миллионов гривен благотворительных средств.

Об этом говорится в сообщении департамента киберполиции, передают Українські Новини.

Подозреваемый 30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам о сборе денег на лечение детей и тяжелобольных.

Правоохранители задокументировали около 40 случаев его преступлений.

Полицейские установили, что злоумышленник, по одной из своих многочисленных схем, блокировал работу сим-карт потерпевших, а затем, заменив номер, к которому была подвязана карта, получал доступ к мобильному банкингу и снимал деньги со счета.

Если сим-карта не была подвязанной ни к одной платежной карточке, мошенник входил в аккаунт потерпевшего в социальных сетях и, используя раздел "забыл пароль", менял установленный пользователем пароль.

Далее он продолжал переписку с гражданами, которые хотели пожертвовать деньги, и указывал подконтрольные ему реквизиты для пересылки средств.

Все финансовые операции мошенник записывал на отдельном листе бумаги.

Так, согласно имеющимся записям, только в одной из семей он похитил 50 000 гривен, предназначенных на лечение.

Сотрудники Киберполиции обыскали дом преступника.

Они изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику банковские карточки, большое количество сим-карт и блокнот с записями.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Мошеннику грозит до 8 лет заключения.

30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам. Фото: cyberpolice30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам. Фото: cyberpolice

Как сообщали Українські Новини, мошенники обокрали украинцев на 10 млн гривен при продаже автомобилей.

До этого хакеры взломали сеть дипкоммуникаций Евросоюза и три года похищали информацию

Ранее хакеры раскрыли данные 47 тысяч украинских пользователей Facebook.

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