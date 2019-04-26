Мужчина украл 2,2 млн гривен благотворительных средств в Кировоградской области

Работники Приднепровского управления департамента киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградской области разоблачили мужчину в воровстве 2,2 миллионов гривен благотворительных средств.\r\nОб этом говорится в сообщении департамента киберполиции, передают Українські Новини.\r\nПодозреваемый 30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам о сборе денег на лечение детей и тяжелобольных.\r\nПравоохранители задокументировали около 40 случаев его преступлений.\r\nПолицейские установили, что злоумышленник, по одной из своих многочисленных схем, блокировал работу сим-карт потерпевших, а затем, заменив номер, к которому была подвязана карта, получал доступ к мобильному банкингу и снимал деньги со счета.\r\nЕсли сим-карта не была подвязанной ни к одной платежной карточке, мошенник входил в аккаунт потерпевшего в социальных сетях и, используя раздел "забыл пароль", менял установленный пользователем пароль.\r\nДалее он продолжал переписку с гражданами, которые хотели пожертвовать деньги, и указывал подконтрольные ему реквизиты для пересылки средств.\r\nВсе финансовые операции мошенник записывал на отдельном листе бумаги.\r\nТак, согласно имеющимся записям, только в одной из семей он похитил 50 000 гривен, предназначенных на лечение.\r\nСотрудники Киберполиции обыскали дом преступника.\r\nОни изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику банковские карточки, большое количество сим-карт и блокнот с записями.\r\nПолицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.\r\nМошеннику грозит до 8 лет заключения.\r\n30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам. Фото: cyberpolice\r\nКак сообщали Українські Новини, мошенники обокрали украинцев на 10 млн гривен при продаже автомобилей.\r\nДо этого хакеры взломали сеть дипкоммуникаций Евросоюза и три года похищали информацию\r\nРанее хакеры раскрыли данные 47 тысяч украинских пользователей Facebook.