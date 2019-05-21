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21 травня 2019, вівторок, 14:03 47
Верховна Рада і партії 2019-05-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський просить Парубія скликати завтра позачергову сесію парламенту, - Богдан

Зеленський просить Парубія скликати завтра позачергову сесію парламенту, - Богдан

Зеленський. Скріншот 112.ua
Зеленський. Скріншот 112.ua

Президент Володимир Зеленський просить голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати позачергову сесію парламенту 22 травня.

Про це консультант Зеленського Андрій Богдан повідомив журналістам за підсумками консультацій з головами фракцій і керівництвом Ради, передають Українські Новини.

"Можливо буде приємне рішення про звернення до голови Верховної Ради, пана Парубія, щодо скликання позачергового засідання і прийняття таких змін в закон про вибори народних депутатів", - сказав він.

Богдан зазначив, що Рада розгляне скасування мажоритарної системи виборів Ради, зниження прохідного бар'єру до 3% та зниження термінів проведення тендерних закупівель для Центральної виборчої комісії на момент проведення виборів.

Консультант Зеленського зазначив, що Президент запропонує Парубію провести позачергову сесію в середу 22 травня.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради очікується завтра.

Тим часом, Зеленський домовився про дострокові вибори 21 липня на зустрічі з фракціями.

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