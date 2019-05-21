Зеленський просить Парубія скликати завтра позачергову сесію парламенту, - Богдан

Президент Володимир Зеленський просить голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати позачергову сесію парламенту 22 травня.

Про це консультант Зеленського Андрій Богдан повідомив журналістам за підсумками консультацій з головами фракцій і керівництвом Ради, передають Українські Новини.

"Можливо буде приємне рішення про звернення до голови Верховної Ради, пана Парубія, щодо скликання позачергового засідання і прийняття таких змін в закон про вибори народних депутатів", - сказав він.

Богдан зазначив, що Рада розгляне скасування мажоритарної системи виборів Ради, зниження прохідного бар'єру до 3% та зниження термінів проведення тендерних закупівель для Центральної виборчої комісії на момент проведення виборів.

Консультант Зеленського зазначив, що Президент запропонує Парубію провести позачергову сесію в середу 22 травня.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради очікується завтра.

Тим часом, Зеленський домовився про дострокові вибори 21 липня на зустрічі з фракціями.